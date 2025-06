Comicon Napoli, il successo dei festival della cultura del gioco

- pubblicità -

La XXV edizione di COMICON Napoli si è conclusa con grande successo, registrando numeri da record che hanno superato I visitatori dell’anno precedente. Svoltosi dall’1 al 4 maggio 2025 presso la Mostra d’Oltremare, il festival ha offerto ai partecipanti un’esperienza immersiva nel mondo della cultura pop internazionale, con oltre 600 eventi e 450 ospiti provenienti da tre continenti.

Un’edizione celebrativa con ospiti internazionali

La manifestazione ha visto la partecipazione di personalità di spicco del panorama artistico mondiale. Jamie Hewlett, il creatore dei Gorillaz, ha firmato il poster ufficiale dell’evento, mentre Tanino Liberatore, maestro dell’illustrazione italiana, ha ricoperto il ruolo di Magister dell’edizione, celebrato con la mostra “DRAWING POWER. The art of Liberatore”.

Tra i momenti più emozionanti, la consegna del Premio Speciale alla Carriera ad Altan, la cui indimenticabile Pimpa ha festeggiato i 50 anni dalla prima pubblicazione. Il confronto generazionale tra il maestro e Zerocalcare ha rappresentato uno dei dialoghi più significativi della manifestazione.

Gaming e intrattenimento digitale in primo piano

Il mondo dei videogiochi è stato protagonista con l’evento più atteso: i playoff della eSerie A Goleador, per la prima volta ospitati in Campania. La competizione ha visto sfidarsi sedici squadre su EA SPORTS FC 25, con la partecipazione di talent come Matteo “Riberaribell” Ribera e Lorenzo “Noweak” Giannotta.

Yuji Horii, leggendario creatore di Dragon Quest, ha fatto il suo debutto italiano incantando i fan con sessioni dedicate alla sua straordinaria carriera. Il festival ha dimostrato come i videogiochi rappresentino ormai una componente fondamentale della cultura contemporanea, allo stesso livello di fumetti e cinema.

Cultura del gioco: dai cabinati alle slot più amate

COMICON ha dedicato ampio spazio anche alla cultura del gioco in tutte le sue forme. Nell’area arcade, i visitatori hanno potuto riscoprire il fascino dei cabinati vintage e delle moderne slot machine. Tra queste, Pirots 3, slot che ha attirato numerosi appassionati grazie alla sua grafica colorata e al gameplay coinvolgente. Altri titoli popolari come Book of Ra e Starburst hanno completato l’offerta ludica, dimostrando come il mondo delle slot rappresenti un segmento importante nell’universo dell’intrattenimento.

La presenza di Mike Mason, direttore creativo di Call of Cthulhu, ha inoltre sottolineato l’importanza dei giochi di ruolo analogici, che continuano a prosperare nell’era digitale, creando un ponte tra tradizione e innovazione.

Cinema e serie TV: anteprime esclusive

Il programma cinematografico ha offerto due anteprime italiane di rilievo: “Presence” di Steven Soderbergh e “Werewolves” con Frank Grillo, entrambi accolti con entusiasmo dagli appassionati del genere horror. Non è mancato un tributo al visionario David Lynch, con un panel che ha visto la partecipazione di Asia Argento, Igort e Paola Barbato.

I The Jackal sono tornati al festival con l’anteprima della seconda stagione di “Pesci Piccoli”, mentre grande attesa ha suscitato la presentazione de “Il Baracchino”, nuova serie di animazione italiana con le voci di Lillo e Frank Matano.

Fumetto: il perno di tutta la manifestazione

Il fumetto ha mantenuto il suo ruolo centrale con l’arrivo di Max Pezzali e Roberto Recchioni per presentare il quarto volume della collezione “Max Forever”. L’anteprima italiana del primo volume di “Absolute Batman”, con gli autori Scott Snyder e Nick Dragotta, ha attirato folle di appassionati.

La scena internazionale è stata rappresentata da artisti del calibro di Dave McKean, James Harren e Simon Bisley, mentre il fumetto asiatico ha visto per la prima volta a Napoli autori da Taiwan come Chien Chia-cheng e Yuzu, insieme ai giapponesi Kafka Asagiri, Sango Harukawa e Shin’Ichi Sakamoto.

L’eredità di COMICON 2025

La XXV edizione di COMICON si è conclusa con la cerimonia dei Premi del Palmarès 2025, assegnati da una giuria presieduta da Teresa Radice e composta da personalità come Francesca Michielin e Ghemon. I trofei, completamente riprogettati per l’occasione, sono stati ispirati a Petra Chérie per i Premi Micheluzzi e realizzati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli per i Premi COMICON.

Il successo di questa edizione ha confermato COMICON Napoli come uno dei più importanti festival crossmediali a livello mondiale, capace di riunire appassionati di ogni età e provenienza intorno a un’unica grande passione: la cultura pop in tutte le sue forme.