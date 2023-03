Compie un anno la rassegna Poesia è…Rinascenza a Pollena Trocchia.

Ad un anno di distanza (1 aprile 2022), la Rassegna culturale “Poesia è… Rinascenza”, ideata da Melania Mollo e da lei condotta con la collaborazione del Circolo Letterario Anastasiano di Giuseppe Vetromile, raccogliendo gli apprezzamenti e gli incoraggiamenti da parte di tutti, conferma la sua importanza attestandosi tra le maggiori iniziative culturali sul territorio e non solo. Una iniziativa, d’altra parte, completamente autonoma e libera, creata e condotta con entusiasmo e professionalità dai suoi curatori e accolta dalla Congrega del SS. Sacramento in Trocchia, nella persona del suo Priore il dott. Andrea Sannino, nonché sostenuta moralmente dall’attuale amministrazione comunale, nella persona del Sindaco dott. Carlo Esposito. Le altre collaborazioni, del tutto spontanee, sono rappresentate dalle esposizioni artistiche e artigianali che, di volta in volta, arricchiscono e integrano gli incontri letterari, dando la possibilità ai talenti del territorio di mostrare e illustrare il loro operato in questo campo.

Tutta questa sinergia, confluisce nei vari incontri della rassegna, che proseguiranno ancora nei prossimi mesi, e per i quali i solerti e attenti curatori Melania Mollo e Giuseppe Vetromile hanno in programma di invitare ospiti di grande spessore letterario e poetico, provenienti da tutto il territorio nazionale e anche dall’estero.

Il prossimo 1 aprile vuole dunque essere anche una tappa significativa per evidenziare tutto il lavoro fin qui svolto, con l’obiettivo di proseguire sviluppando e migliorando ulteriormente questo percorso.

In questa data speciale parteciperanno cinque autori che sono stati i protagonisti degli incontri precedenti: Gennaro Guaccio, Rita Pacilio, Irene Sabetta, Ksenja Laginja e Dalila Hiaoui. Saranno poi presenti con le esposizioni artistiche Luigi Russo, Michele Attanasio, Rino Attanasio, Lorenza Pizza, Pasquale Ciriello e Giovanni Balzano. Allieterà la serata il duo musicale Ciro e Stefania Cocozza (chitarra e voce).

Ospite speciale: l’attore e regista Agostino Chiummariello, che nella fiction “Mare fuori” interpreta il ruolo di Gennaro.

Seguirà un reading con i poeti che hanno frequentato gli incontri della rassegna più assiduamente: Giovanni Balzano, Cristiana Buccarelli, Giansalvo Pio Fortunato, Lucia Gaeta, Anna Rosa Lauro, Mariafrancesca Mela, Ciro Perna, Antonella Quaglia, Angela Rosauro, Armando Scarpato, Antonio Simone, Stefano Taccone.

L’evento si svolgerà nella Sala Consiliare “Falcone Borsellino”, Corso Umberto I°, Pollena Trocchia (Na), sabato 1 aprile 2023 alle ore 18 con Ingresso libero.