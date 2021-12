Concerto per un Giorno di Festa, domenica 26 alla Reggia di Caserta.

Domenica 26 Dicembre alle ore 11.15 presso la Cappella Palatina della Reggia di Caserta avrà luogo il Concerto per un Giorno di Festa, tradizionale evento dell’Orchestra da Camera di Caserta diretta da Antonino Cascio. Solista ospite per l’occasione il violinista Giovanni Angeleri / Premio Paganini 1997. Il programma propone brani del classicismo viennese: di Franz Schubert il Rondò in la maggiore per violino e archi D 438, di Ludwig van Beethoven due Romanze per violino e orchestra: n.1 in sol maggiore op.40 – n.2 in fa maggiore op.50 e di Franz Joseph Haydn la Sinfonia in si bemolle maggiore n.77.

Il concerto, realizzato nell’ambito di Autunno Musicale – Suoni & Luoghi d’Arte, di cui l’Orchestra da Camera di Caserta è uno dei promotori insieme all’associazione “Anna Jervolino”, conclude il ciclo di matinée dell’anno 2021 alla Reggia di Caserta, iniziativa selezionata attraverso il bando di valorizzazione partecipata della Reggia di Caserta.

Giovanni Angeleri, Padovano di nascita e formazione musicale, Giovanni Angeleri proviene una famiglia di musicisti e, fin dall’infanzia, si è dedicato anche allo studio della musica antica con strumenti originali. Giovanissimo ha iniziato la carriera concertistica affermandosi in molti concorsi internazionali. Il definitivo riconoscimento sulla scena internazionale arriva dalla vittoria del Paganini di Genova nel 1997.

Fondatore e direttore dell’Orchestra da Camera di Caserta è il Maestro Antonino Cascio. Con l’Orchestra, con cui svolge prevalentemente l’attività concertistica, ha collaborato con solisti noti, ha partecipato ad importanti festival e stagioni concertistiche in Italia ed all’estero ed ha proposto programmi collegati alla sua attività di ricerca. È direttore artistico dell’Autunno Musicale di Caserta e docente al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli.

Il concerto è incluso nel costo ordinario del biglietto di ingresso o abbonamento al Complesso vanvitelliano fino a esaurimento posti in Cappella Palatina. Gratuità come da normativa. Per verificare il diritto alla gratuità e la documentazione probatoria richiesta: https://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/agevolazioni-ingresso.

La rassegna Autunno Musicale – Suoni & Luoghi d’arte è realizzata con il contributo del Mic – Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Campania ai sensi del DM 27 Luglio 2017 e della ex LR 6/2007, fa parte del network culturale nazionale e regionale di Aiam e Med; si avvale della collaborazione della Direzione Regionale Musei Campania e del Museo archeologico di Calatia di Maddaloni. Prevendita presso il Museo Archeologico di Calatia (in concomitanza con i concerti)