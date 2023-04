Conferenza – Percorsi e intrecci della mostra, tra pittura e scultura giovedì 20 a Capodimonte.

Con Manuel Arias, responsabile del Dipartimento Scultura del Museo Nacional del Prado e i curatori Riccardo Naldi docente di Storia dell’arte moderna all’Università L’Orientale di Napoli e Andrea Zezza, docente di Storia dell’arte moderna all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Istituto Cervantes di Napoli, via Chiatamone, 6G, ore 17:30

Partecipazione libera fino ad esaurimento posti, per informazioni scrivere a cultnap@cervantes.es

In occasione della mostra Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale a cura di Riccardo Naldi e Andrea Zezza in corso al Museo e Real Bosco di Capodimonte fino al 25 giugno 2023, l’Istituto Cervantes di Napoli (Via Chiatamone, 6G), diretto da Ana Navarro, ha organizzato un ciclo di conferenze sul rapporto tra la Spagna e l’Italia nei primi anni del Cinquecento, periodo storico preso in considerazione sulla mostra, e non solo. Le relazioni tra i due Paesi che affacciano sul Mediterraneo sono radicati nel tempo e ancora oggi molto saldi su vari fronti, dall’arte alla musica.

Primo appuntamento giovedì 20 aprile 2023, ore 17:30 con Percorsi e intrecci della mostra, tra pittura e scultura con Manuel Arias, responsabile del Dipartimento Scultura del Museo Nacional del Prado e i curatori Riccardo Naldi docente di Storia dell’arte moderna all’Università L’Orientale di Napoli e Andrea Zezza, docente di Storia dell’arte moderna all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Prossimi appuntamenti giovedì 15 giugno, ore 17.30 su Artisti spagnoli nelle collezioni del Museo di Capodimonte: provenienza, acquisizione, musealizzazione con Patrizia Piscitello Responsabile Dipartimento Mostre e Prestiti e Alessandra Rullo Responsabile Dipartimento Cura e Gestione delle Collezioni e giovedì 22 giugno 2023, ore 17.30 su Da Corona a Viceregno: i musicisti e il compianto per la Napoli aragonese nei primi decenni di Napoli spagnola (1503-1553) con il musicologo Dinko Fabris.

La mostra Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale , a cura di Riccardo Naldi e Andrea Zezza, è visitabile tutti i giorni (mercoledì giorno di chiusura), dalle ore 10.00 alle ore 17.30 (ultimo ingresso ore 17.00) presso la sala Causa del Museo e Real Bosco di Capodimonte, via Miano 2 a Napoli.

Biglietto

intero: 15 euro

ridotto young (18-25 anni): 2 euro

gratuito (0-18 anni) e possessori Artecard

info e prenotazioni: 848 800 288

da cellulare e dall’estero: 06 39967050 / www.coopculture.it

prenotazioni tramite app Capodimonte su App store e Google store

capodimonte.cultura.gov.it / 081 7499130

mu-cap.accoglienza.capodimonte@cultura.gov.it

https://www.facebook.com/museodicapodimonte

https://www.instagram.com/museoboscocapodimonte/

https://twitter.com/Capodimonte_mus