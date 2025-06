Conferenza Unesco, il benvenuto del Comitato Neapolis 2500

- pubblicità -

Il Comitato Nazionale Neapolis 2500 dà il benvenuto alla seconda edizione della Conferenza UNESCO “Cultural Heritage in the 21st Century”, che si terrà fino al 6 giugno 2025 nella storica sede di Castel Capuano a Napoli.

«Sono certo che questo evento possa contribuire concretamente a rafforzare il ruolo di Napoli come punto di riferimento stabile per il dialogo interculturale e la riflessione internazionale sul patrimonio materiale e immateriale», ha dichiarato il Prefetto Michele di Bari, Presidente del Comitato Nazionale Neapolis 2500. «In questa prospettiva, le parole dei Ministri Giuli e Tajani, pienamente condivisibili, rappresentano un forte stimolo per consolidare il valore e la forza culturale di Napoli che da sempre animano questa città, oltre che rappresentare una convincente opportunità, anche a livello internazionale, per promuoverne il prestigio e l’identità nel mondo”.

“La presenza di un evento così importante come la Conferenza UNESCO “Cultural Heritage in the 21st Century” e il forte sostegno dei Ministri Tajani e Giuli, deve farci riflettere sulle straordinarie potenzialità della città di Napoli – commenta l’imprenditore Maria Luisa Faraone Mennella – e stimolare azioni efficaci capaci di generare opportunità di sviluppo e di lavoro per tutto il territorio. In questo contesto, il supporto e la partecipazione attiva da parte del mondo imprenditoriale è fondamentale non solo per celebrare l’oggi, ma per creare solide basi per il futuro”.