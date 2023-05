Conio della moneta del terzo scudetto del Napoli, Cangiano (FdI): il trionfo azzurro evento che va oltre il calcio.

«Ho avuto l’emozionante onore di assistere al conio della prima moneta celebrativa in onore del Terzo Scudetto del Napoli. Un evento importante, che si è tenuto presso la Zecca dello Stato alla presenza del presidente Aurelio De Laurentis e del capitano degli Azzurri,

Giovanni Di Lorenzo.

Questi momenti sono molto sentiti, perché al di là del valore sportivo e del merito calcistico che hanno portato alla conquista del Tricolore, va riconosciuto alla squadra di aver regalato ad una intera città e ad una intera Comunità di tifosi sparsi in ogni angolo d’Italia e del Mondo, un sogno avverato che è motivo di orgoglio oltre ogni possibile immaginazione. Lo testimonia l’evento celebrativo di oggi. Lo testimoniano le città in festa, i murales, le bandiere. Lo testimonia la fantasia di Napoli e dei napoletani, che hanno reso onore in ogni modo ad un gruppo di uomini che sono diventati un pochino gli eroi di tutti. Qualcuno forse potrà dire che siamo esagerati, ma la verità è che siamo semplicemente orgogliosi di ciò che oggi rappresentiamo».

Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato casertano di Fratelli d’Italia.