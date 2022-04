Conosciamo Gianluca Chiadroni, il deus ex machina di Alzahimer Show, il programma grammaticalmente scorretto.

Date di registrazione: quando i prossimi appuntamenti?

Sono ancora in pianificazione, ma sicuramente faremo un ultimo tour de Force i primi di maggio per chiudere la stagione invernale (per le produzioni televisive) e cominciare già da ora a strutturare le nuove stagioni oltre ad altri progetti peculiari ed interessanti che abbiamo in cantiere sia sul fronte televisivo in collaborazione con Amici Network che a livello cinematografico e teatrale.

Anticipazioni e sorprese.

Abbiamo delle belle sorprese per i nuovi ospiti, persone con delle storie veramente uniche…Non posso spoilerare molto ma per svelare una piccola anticipazione posso dirvi che tra i vari personaggi che avremo nel “Salotto” avremo l’onore ed il piacere di chiacchierare con un grande sportivo che ha collezionato svariati successi di gran rilievo nel mondo dello sport paralimpico.