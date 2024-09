Consolato India, inaugurata sede a Caserta

- pubblicità -

Oggi, giovedì 19 settembre alle ore 10, si è svolta l’inaugurazione della sede del Consolato onorario dell’India per Campania, Basilicata e Puglia, situata a Caserta, in Via G.M. Bosco, 65 (Palazzo Anto).

A fare gli onori di casa è stato il Console onorario per Campania, Basilicata e Puglia, Luigi Traettino, che ha accolto presso la nuova sede consolare le autorità religiose, civili e militari del territorio.

Ospite d’onore è stata l’Ambasciatrice dell’India in Italia, S.E.Vani Rao.

L’inaugurazione ha visto gli interventi del Sindaco di Caserta, Carlo Marino, del Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, del Console onorario dell’India per Campania, Basilicata e Puglia, Luigi Traettino, e dell’Ambasciatrice indiana in Italia, S.E. Vani Rao.

Dopo l’inaugurazione, alle ore 11, si è svolta una visita dell’Ambasciatrice presso la sede di Confindustria Caserta.

Successivamente, tappa alla Titagarh Firema, società leader operante nella progettazione, costruzione e riparazione di veicoli ferroviari, facente parte del gruppo indiano Titagarh Rail Systems, dove sono stati inaugurati i nuovi uffici. La giornata si è conclusa con una visita e un pranzo alla Reggia di Caserta.