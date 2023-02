Consulta regionale femminile, CIF e Donne Meridiane: dal convegno l’impegno concreto di un tavolo sulla tratta.

“Siamo soddisfatte, l’obiettivo del convegno era quello di accendere una luce, l’attenzione sul fenomeno della tratta per ripartire con una rete di accoglienza e solidarietà su questo tema e applicare il piano nazionale antitratta che prevede l’istituzione di un tavolo interistituzionale in regione Campania. Impegno, quello di istituire un tavolo, che è stato assunto dall’Assessore Mario Morcone, dalla Vice Presidente Loredana Raia, dalla Consigliera del Presidente per le pari opportunità Rosetta D’Amelio”.

Così una nota congiunta della Consulta regionale per la condizione della Donna, Donne Meridiane e CIF, promotrici del convegno “Una luce contro la tratta” che si è svolto stamattina in Consiglio regionale.

“In una sala affollata con gli studenti e le studentesse, le dirigenti e le docenti dell’istituto Archimede e Bernini – sottolineano – dopo aver ascoltato le riflessioni e le testimonianze di chi quotidianamente studia e lavora su questo fenomeno e sul campo, l’assessore Morcone e la consigliera del Presidente per le pari opportunità, Rosetta D’Amelio, hanno raccolto la nostra proposta, avanzata anche dalla Vicepresidente del Consiglio, Loredana Raia, e sostenuta da tutti gli interventi, di istituire un tavolo con tutti i soggetti della rete. Da stamattina riprendiamo un cammino, tutti insieme. Contro la tratta”.