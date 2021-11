Continua la rassegna di danza contemporanea a Palazzo Fazio a Capua, prossimo appntamento domenica 28.

Sezione “La Grande Danza a Palazzo Fazio” organizzata in stretta collaborazione tra “FaziOpenTheater” (Direzione artistica di Antonio Iavazzo) e il Festival “Oltre la Linea d’Inverno” (Direzione artistica di Rosario Liguoro e Sabrina D’Aguanno) dedicato alla Danza Contemporanea

Proseguono, a Palazzo Fazio, i grandi appuntamenti con la Danza Contemporanea.

Per la Sezione “la Grande Danza a Palazzo Fazio”, dopo i tre meravigliosi appuntamenti che già si sono svolti, ci aspetta l’ultima serata con due grandi performances.

DOMENICA 28 NOVEMBRE – ORE 19.30

“Le Città Invisibili”

Di “Arb Dance Company” di Capua (CE)

Regia – Coreografia – Riprese e Montaggio video

Roberta DE ROSA

Musiche

Alexandre DESPLAT

Voce

Michele CASELLA

NOTE

Questo lavoro nasce dal semplice desiderio di raccontare quello che credo sia necessario fare per non lasciare che l’invisibile ci sfugga: lavorare su noi stessi, spostando la nostra attenzione da fuori a dentro; siamo noi che lasciamo emergere delle cose dimenticandone delle altre, siamo noi che decidiamo di far parte dell’inferno o di lavorare duramente per dare spazio a ciò che è davvero importante. È proprio l’atteggiamento dell’individuo a fare la differenza, un atteggiamento vivo, sveglio, presente e determinato nella scelta del proprio ordine immaginario delle cose. Napoli FRINGE festival 2015 – Tanzmesse Dusseldorf 2016

——————————

“Dal Diario di Mario Serra “

di “Itinerarte” di Portici (NA) in coproduzione con “Akerusia Danza” di Napoli

Regia

Rosario LIGUORO

Coreografie

Sabrina ed Elena D’AGUANNO

Voce recitante e in video

Patrizia EGER

Danzatrice

Benedetta MUSELLA

Riprese – Post produzione – Montaggio

Massimiliano PAPPA

Costumi

Annalisa CIARAMELLA

Oggetti di scena

Raffaella SAVASTANO

Direttore di Scena

Ciro DI MATTEO

NOTE

Lavoro di danza, e poesia, che parte dai testi poetici di Mario Serra, pittore, poeta e musicista molisano, per pervenire ad un gioco di riflessi sulla figura dell’attrice Patrizia Eger, che sia in scena che in video rappresenta anche col proprio corpo la poesia del Serra. Le immagini vengono ampliate nel gioco della danza interpretato da Benedetta Musella. Ogni elemento, dalla voce alla danza, al corpo dell’attrice e della danzatrice, dal testo poetico alle immagini in video, dai costumi agli oggetti in scena, crea un rimando in una tessitura di emozioni e riflessi che tendono ad ammaliare il pubblico in una visione onirica.

BIGLIETTI

– Intero: € 10

– Ridotto (under 25 – over 65): € 7

– Abbonamenti (13 Spettacoli): € 50

E’ consigliata la prenotazione tramite telefonata, mail, messaggistica, social

INFO – CONTATTI – PRENOTAZIONI

Antonio Iavazzo

3389924524 – info@antonioiavazzo.it

Gianni Arciprete

3343638451 – gianniarciprete@libero.it

Rosario Liguoro

3668711689 – itinerarte@virgilio.it

N.B. In osservanza delle misure antiCovid19 sono obbligatori Green Pass e mascherine.

Gli spettacoli si terranno a Palazzo Fazio, via Seminario 10 a Capua (CE)