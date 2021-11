’Contro la violenza di genere ed ogni forma di violenza, mercoledì 24 all’Università Parthenope.

L’Associazione Source Of Emotions dell’attore, regista e sceneggiatore James La Motta con l’Associazione Artur della Prof.ssa Maria Luisa Iavarone in collaborazione con l’Associazione studentesca Studenti per Uniparthenope dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope organizzano , in occasione della settimana contro la Violenza sulle Donne con ricorrenza 25 Novembre, un seminario in data 24 Novembre dal titolo ‘’Contro la violenza di genere ed ogni genere di violenza’’.

La giornata pertanto sarà così articolata:

24 Novembre 10.30/13.30 Università degli studi di Napoli Parthenope incontro con il regista James La Motta proiezione del cortometraggio ‘’Abused Child’’ e interazione con i partecipanti.

A coordinare le Prof.ssa Antonia Cunti e Prof.ssa Valentina Grassi e a moderare la Dott.ssa Fiorella Anzano.

Sarà presente l’attrice, modella e conduttrice televisiva Noemi Gherrero e l’Avv, Consigliere comunale e Presidente Fondazione ‘’Silvia Ruotolo’’ Alessandra Clemente.

Interverrà inoltre, il Dott.Luigi Aruta, educatore professionista e collaboratore della compagnia BorderlineDanza C. Manlangone, compagnia di danza contemporanea di Salerno sostenuta dal MIBAC/MIC dal 1998.