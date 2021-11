Contro la violenza sulle donne si mobilita il Consiglio Comunale.

Per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre, su iniziativa dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, sono state realizzate due “foto-messaggio” che vogliono testimoniare l’impegno delle consigliere e dei consiglieri comunali per contrastare la violenza contro le donne. Nella prima foto, realizzata sullo scalone della Sala dei Baroni di Castel Nuovo, le consigliere e i consiglieri alle loro spalle, tutti con un segno rosso sul viso, testimoniano la necessità di lottare “uniti contro la violenza”. Nella seconda foto, le consigliere comunali mostrano con le mani il “segnale di aiuto” silenzioso che le vittime di violenza possono utilizzare per chiedere aiuto. Una frase di Alda Merini è affiancata per stimolare la fiducia in se stesse che è indispensabile alle donne per denunciare la violenza.

“Nei prossimi giorni – dichiarano le consigliere comunali – proporremo al Consiglio e alla Giunta un documento, che firmeremo tutte insieme, indipendentemente dagli schieramenti politici, che raccolga proposte concrete da realizzare. Sia per aiutare le donne vittime di violenza che per prevenire, con interventi sulla qualità della vita urbana, gli atti di aggressione contro le donne. Nella giornata del 25 novembre il Maschio Angioino sarà illuminato di rosso. In quella stessa giornata, parteciperemo al convegno organizzato dall’assessora alle Pari Opportunità in occasione dei 10 anni di attività di Casa Fiorinda per le donne maltrattate.”