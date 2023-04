Convegno Aicim-Aisom e UNISA: Percorsi Innovativi per le PMI

Il prossimo 27 aprile presso l’Università di Salerno, alle ore 09:00, si terrà il convegno “Percorsi Innovativi per le PMI” organizzato da Aicim-Aisom e UNISA che hanno intrapreso una virtuosa collaborazione per la diffusione della cultura d’impresa e delle misure a sostegno delle PMI italiane.

La partecipazione è gratuita, l’evento si terrà in presenza e online.

L’Università degli Studi di Salerno ha sviluppato diversi progetti per le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e servizi o volti al miglioramento di quelli esistenti.

L’Aicim e Aisom hanno attivato una sinergia per consentire lo sviluppo di cultura d’impresa.

Attraverso l’uso di evoluti strumenti di gestione manageriale (i tool BDS di AICIM), Accompagnati da una cospicua produzione editoriale (articoli, webinar, pubblicazioni, eventi, etc).

Grazie ad un forte Networking (premio innovazione di AISOM, eventi conviviali, visibilità, connessioni e relazioni) le due associazioni confluiranno in un costante focus sulle PMI.

