Coronavirus, salta il Festival di Napoli previsto dall’8 al 10.

Dato l’aggravarsi della situazione Covid in particolare legata alla variante in corso nella Regione Campania, la Direzione dell’A.N.I.A., organizzatrice del Festival di Napoli, ha deciso di rinviare a data da destinarsi lo svolgimento del Festival, previsto per le serata dell’8,9 e 10 dicembre 2021 al Teatro Mediterraneo di Napoli, per garantire la tutela della salute dei convenuti (artisti, maestranze e spettatori).

Ce ne scusiamo, ma riteniamo che la salute, soprattutto in questo particolare periodo, sia prioritaria su ogni tipo di evento.