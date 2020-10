Corso gratuito di lingua napoletana al Grenoble.

A partire da Mercoledì 7 ottobre, presso la mediateca dell’Istituto francese di Napoli si inaugurerà un ciclo di corsi di lingua napoletana a cura di Davide Brandi, presidente dell’Associazione di promozione sociale “I Lazzari” nonché vice-presidente di Alliance européenne pour les Langues Régionales.

Il ciclo settimanale, della durata di 15 incontri gratuiti, si svolgerà ogni mercoledì dalle ore 18:00 alle 19:15 e l’accesso sarà solo su prenotazione, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, fino ad esaurimento posti.

Verranno affrontate la lingua, la storia e la cultura napoletane e le lezioni, sempre originali, saranno ogni volta animate da intermezzi artistici di cultura partenopea, grazie ad attori, musicisti, danzatori, invitati da Davide Brandi ad interpretare la napoletanità attraverso canzoni, poesie, danze.

L’Institut Français conferma con questo evento il rinnovo di una tradizione, inaugurata negli anni Novanta dall’allora direttore Jean- Noël Schifano, che sottolinea il forte legame tra il francese e il napoletano.

Interverrà poi nel corso del ciclo il delegato generale al francese e alle lingue di Francia Paul de Sinety, a testimonianza dell’impegno nelle politiche di salvaguardia e promozione delle lingue regionali da parte del Ministero della Cultura francese.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Tel: 081.761.62.62 (selezionare Accoglienza)

L’Institut Français ha attivato tutte le misure di precauzione utili per permettere di partecipare all’evento in sicurezza. Per tale ragione, il limite di posti è di 35, raggiunto il quale non sarà più possibile accedere all’evento.