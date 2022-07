Cristiano d’Alterio, protagonista all’Ischia Global Film Fest.

In questo mese si realizza un sogno che ti sta particolarmente a cuore: “Amarsi un pò” è atteso sotto i riflettori di un festival nella Capitale. Emozionato o felice?

Eh… “ Amarsi un po’ “ è un corto che mi fatto “penare un po’ ” … Questo perché nella post produzione, il montatore aveva compromesso la qualità di alcuni file del girato, compromettendo di conseguenza il montaggio dell’intero corto! Fortunatamente, mi sono poi potuto avvalere della professionalità di un altro montatore, Alessio Moroni, a cui voglio ancora una volta dire grazie! Insieme ci siamo messi a lavorare sul corto per cercare di rimediare, dov’era possibile farlo, ai ‘disastri’ fatti da altri ed alla fine, con caparbietà e pazienza il corto ha preso forma. Al di là degli inconvenienti tecnici, è comunque un progetto a cui tengo particolarmente, sia per motivi artistici che personali, e pensare che il Fara Film Festival sarà l’occasione per sottoporlo per la prima volta al giudizio del pubblico, mi emoziona molto sì ma fa venire un po’ di ansia…Comunque vada, sono certo che sarà un’altra importante occasione di crescita e per questo ringrazio tutti coloro grazie ai quali si è concretizzata questa bella opportunità.

A proposito di progetti di rilievo, in autunno sei nel calendario di una programmazione teatrale in una sede esclusiva ed importante. Ci sveli il teatro e la rappresentazione che ti vedrà sul palco in veste di coprotagonista?