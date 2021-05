Cultura a Napoli. Clemente: “Ripartiamo dalla cultura per raccontare la bellezza e la forza dei territori”.

“La cultura è la chiave di accesso per la rinascita del Paese, per raccontare la forza e il bello dei nostri territori. Durante quest’ultimo anno difficilissimo, la cultura si è fermata a causa della pandemia da Covid-19, tuttavia non si sono fermati i consumi e soprattutto sono state scoperte delle nuove modalità di acquisto, attraverso il digitale e l’e-commerce. In tal senso, ho voluto sostenere fortemente l’iniziativa ‘Ri-partiamo dalla cultura’ promossa dall’associazione Napoli 20 30, composta da giovani dai 20 ai 30 anni, che lavorano ogni giorno sul territorio in ambito socio-culturale per trasformare in meglio la città. Grazie anche al contributo dell’editore Graus Edizioni, saranno consegnati mille libri come regalo”.

Lo ha detto Alessandra Clemente, candidata a Sindaco della Città di Napoli, presente all’iniziativa “Ri-partiamo dalla cultura”, promossa in collaborazione con l’editore Pietro Graus e Graus Edizioni e l’associazione Napoli 20 30. Saranno distribuiti gratuitamente, in cinque diversi appuntamenti, 1.000 libri del catalogo Graus in ciascuno dei quali sarà inserito il segnalibro dell’associazione, con rimandi al sito e all’appello. Lo scopo è quello di sensibilizzare il più alto numero di persone, in particolar modo giovani.