Culture Space, appuntamento giovedì 20

Giovedì 20 gennaio l’associazione culturale Culture Space torna con una nuova puntata della serie di dirette monotematiche che vi terranno compagnia fino a fine maggio.



Quello che vi proponiamo questa settimana è un appuntamento culturale, che darà vita ad un “salotto” in cui gli ospiti che avranno la possibilità di parlare e confrontarsi su vari temi.

Vi anticipiamo già che uno degli argomenti cardine sarà la lettura di alcuni brani del libro dal titolo “Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che è buono”, scritto dall’autrice Fabiola Perrotta.



Occasione questa per discutere sull’importanza della lettura, per noi giovani e non solo, oggi in una società che molti definiscono liquida e smart molti sembrano non trovare più il tempo per farsi cullare dalle pagine di un buon libro. Discuteremo anche per capire quanti preferiscono gli e-book e quanti invece siano ancora legati alla carta stampata e alle pagine da sfogliare con le dita.



A farlo con noi, oltre a Fabiola Perrotta ci saranno anche i due fondatori della pagina Instagram ”Cocktail.podcast”, che, attraverso i podcast, trattano di politica, storia e attualità.

Loro sono Luca De Giorgis e Gianmarco Puddu, che ci daranno molte informazioni e delucidazioni sui podcast che oggi sono molto in voga.



A moderare l’incontro come sempre ci saranno Aniello Di Santillo, Presidente e Fondatore dell’associazione e a porre domande Gerardo Maccauro e Marilda Lorusso. Vi aspettiamo!