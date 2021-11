Culture Space, continuano gli appuntamenti di approfondimento.

Aniello Di Santillo, dopo le elezioni comunali, continua ad impegnarsi nel sociale battendo la strada dell’aggregazione e della condivisione di idee ed opinioni. A tal proposito, ha dato vita ad un nuovo progetto: Culture Space, un luogo virtuale in cui poter esprimere e condividere il proprio punto di vista.

A sostenerlo nel percorso ci sono i suoi collaboratori: Fabio Fiorillo (vicepresidente), Pio Amore, Gerardo Maccauro, Marilda Lo Russo con l’importante collaborazione di Oreste Perrotta, figura politica di spicco molto amata nel territorio.

Il focus del progetto è la creazione di dibattiti formativi in cui anche le divergenze sono un modo per riflettere ed agire. Questi si svolgeranno tramite piattaforma “Meet” nei giorni e negli orari prestabiliti e comunicati alla pagina Facebook “Culture Space”.

Iscriversi alla pagina è importante poichè, oltre ai dibattiti, verranno pubblicate interviste, podcast, post, storie in base all’argomento del giorno o della settimana con lo scopo di sensibilizzare quanti ne siano interessati. Inoltre, per rendere il tutto meno pesante e più curioso ci sarà la possibilità di ricevere aggiornamenti di attualità tramite il “telegiornale delle ore 19.00”, un’idea nuova e ben pensata che andrà in onda su tutti i canali social del nuovo format.

Per Aniello e i suoi collaboratori tutto questo non è solo un “passatempo”, al contrario, è un impegno serio. La loro intenzione non è di operare nel tessuto sociale solo con comunicazioni e parole, ma di operare concretamente con iniziative mirate. A breve, infatti, sarà possibile partecipare alla raccolta degli indumenti tramite donazione alla Caritas diocesana di Aversa e di partecipare ad un evento natalizio, fiore all’occhiello del progetto, ancora segreto.

“Da Presidente, mi prefiggo l’obiettivo di collaborare con tutte le associazioni che avranno voglia di creare qualcosa di nuovo, di bello, di diverso con Culture Space – afferma Aniello Di Santillo. Spero di poter interagire soprattutto con i giovani per infondere in loro la voglia di fare, di essere coraggiosi, di cambiare, di provarci, soprattutto in chi appartiene alle categorie fragili e hanno bisogno di dar voce a ciò in cui credono”.

Gli ospiti della seconda puntata, in cui si parlerà di INNOVAZIONE E CUMUNICAZIONE saranno Salvatore Comitangelo (THE BOX) leader nel settore della comunicazione gestione e programmazione, Valerio Sasso D’Elia(FLOKI) imprenditore, scrittore e attivista che illustrerà il suo progetto davvero singolare e innovativo. Arricchiranno la puntata alcuni opinionisti tra cui Lorenzo D’Aniello giovane blogger e giornalista (LIBERA INFORMAZIONE)e Matteo Riccioni studente di biotecnologie e imprenditore nel campo del turismo ed arte.