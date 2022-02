Culture Space, si parla di referendum mercoledì 24.

Culture Space torna con una nuova puntata del salotto politico, questa volta per trattare uno dei temi più in auge in queste settimane, i referendum.

La prossima puntata sarà eccezionalmente mercoledì 23 febbraio, sempre alle 21,20, da seguire come di consueto sulla pagina Facebook di Culture Space.

I referendum, fin dall’avvento delle prime organizzazioni politiche, sono sempre stati fondamentali per la crescita e l’accrescimento del consenso politico dei singoli cittadini verso i partiti, considerati come qualcosa di nuovo.

È per questo che vi proporremo una discussione a questo proposito, in particolare dopo gli ultimi eventi accaduti nelle settimane passate, quindi il no della Consulta a tre dei cinque referendum proposti.

Si è sbagliato qualcosa? Perché la classe politica sembra immobilizzata davanti a questioni del genere? Si tratta di paura, di mancanza di coraggio e determinazione o timore di perdere elettori che non ritengono queste situazioni come imprescindibili.

Vi aspettiamo per una nuova e intensa puntata, sui nostri profili social! A mercoledì!