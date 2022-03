Culture Space Speciale Ucraina giovedì 10.

Giovedì 10 Marzo l’associazione politica e culturale “Culture Space” torna con un nuovo appuntamento settimanale che tratta temi di attualità, cultura e politica. L’evento di Giovedì 10 Marzo si svolgerà – come si consuetudine – online e potrà essere seguito sull’omonima pagina facebook.

Il tema cardine della puntata sarà la drammatica guerra che sta distruggendo l’Ucraina e le condizioni precarie di quanti stanno cercando di scappare per trovare un tetto sicuro sotto cui dormire.

Ospiti della puntata saranno Luca Alfieri, ricercatore Junior e dottorando in economia presso l’università di Tartu (Estonia), Antonio Junior Luchino, autore presso Newsletter Jefferson, studente magistrale Relazioni Internazionali e Giuseppe Mitrano, consigliere comunale di Succivo con delega alla cultura. Con degli ospiti validissimi come loro, andremo a raccontare cosa realmente sta succedendo non molto lontano da noi, cosa sta accadendo a migliaia e migliaia di famiglie ritrovatesi senza una casa da un giorno all’altro; non vogliamo lasciare nulla al caso, vogliamo informare tutte le persone che ci seguono con trasparenza e umanità. Come Culture Space abbiamo già compiuto un enorme passo in questo senso, aderendo alla campagna di raccolta di medicinali, vestiti e beni di prima necessità da donare alle famiglie Ucraine. Infine, a moderare la puntata ci saranno come al solito Aniello Di Santillo, giovane fondatore e Presidente dell’associazione, Marco Cavaliere, attivista politico e Marilda Lorusso, admin della pagina Instagram Politica Offline.

Settimana piena di impegni per l’associazione che aderisce e condivide con l’amministrazione comunale di Succivo la promozione della cultura. Il presidente di CULTURE SPACE Aniello Di Santillo ringrazia il sindaco dott. Salvatore Papa, l’assessore Imma Marsilio, l’assessore Nicla Cantile, il consigliere con delega alla cultura Giuseppe Mitrano, per l’invito a partecipare alla I edizione di “Donna sport benessere”.

Al centro dell’evento la presentazione del romanzo BELLA DA SPACCARE IL MONDO di Fabiola Perrotta, moderatrice dell’associazione.

“ L’esperienza è stata per tutti positiva, la serata è finita con la speranza che giovani e adulti, in sinergia, possano sviluppare progetti di miglioramento per il nostro paese. Mi sento fiero e orgoglioso di una comunità che si ritrova a lavorare insieme.

Eventi del genere non possono che accrescere la nostra autostima e il senso di appartenenza alla nostra terra. Abbiamo colto l’occasione di regalare una poesia di Fabiola Perrotta con la mimosa a tutte le donne come segno di forza e rinascita, gesto che ripeteremo l’8 marzo in zona Castellone (spazio Macelleria O’ Piattino).

Per aspera ad astra”, commenta Aniello Di Santillo.

Nell’ambito della diffusione e del rafforzamento della consapevolezza sui cambiamenti climatici della comunità locale, l’associazione Culture Space in collaborazione con gli ambasciatori per il Patto Europeo per il Clima, ha organizzato per il 9 marzo alle ore 21:30 un dibattito online per discutere di energie rinnovabili, che sarà trasmesso sui canali social. Nel corso dell’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di formulare proposte per un’Europa più sostenibile e più verde dal punto di vista energetico, e ancora più capace di essere all’altezza delle sfide del futuro. Seguirà una votazione e le proposte più selezionate saranno raccolte dalla banca dati della Commissione Europea, che le prenderà in esame per delineare nuove strategie per contrastare il cambiamento climatico. Prenderanno parte all’evento, oltre a due Ambasciatori per il Patto europeo per il Clima, Andrea Mastroberti e Carmine Maturo, anche esponenti di associazioni ambientaliste e semplici cittadini: Rossella Mondò, referente napoletana dell’associazione onlus Plasticfree, Antonio Dello Iaco, esponente di Legambiente Avellino, e Vincenzo Russo, attivista politico.

“Un’importante occasione di confronto – dichiara l’Ambasciatore Andrea Mastroberti – su un tema che oggi come non mai deve ritornare al centro del dibattito pubblico: la tutela dell’ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici devono interessare i cittadini tutti. In questi termini, l’utilizzo e la diffusione di uno strumento così importante come il Patto europeo per il Clima, non può che essere uno stimolo a fare sempre di più”.

“Sono davvero contento per questa iniziativa – dichiara il Presidente di Culture Space Aniello Di Santillo – perché tengo molto all’ambiente e alla cura dello stesso. Anche nella mia zona Castellone sto cercando di essere sempre attento alle tematiche ambientali, allo sport e in generale alla vita e al benessere delle persone. Questo evento non deve essere visto come un punto d’arrivo, perché è una cosa importantissima e sono certo che darà lustro alla nostra associazione. Siamo davvero contenti e faremo un passo dopo l’altro per aiutare le comunità che hanno davvero bisogno e saremo sempre al servizio dei cittadini per fare del bene”.

Prima dell’inizio dell’evento verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare la sofferenza, in questo momento storico, del popolo ucraino e le vittime della guerra.