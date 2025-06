Da RMotori 3.000€ alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus

- pubblicità -

In occasione dell’inaugurazione della nuova sede di RMotori a Somma Vesuviana, sono stati raccolti 3.000 euro a favore della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, da anni impegnata nella cura e nell’assistenza dei piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico di Napoli.

Per tutta la durata dell’evento è stata allestita una box per le donazioni libere, dando la possibilità ai partecipanti di contribuire concretamente a sostenere le attività della onlus.

La cerimonia di consegna dell’assegno si è svolta presso il prestigioso Palazzo Ravaschieri di Napoli: il titolare di RMotori, Rosario La Volla, ha consegnato ufficialmente l’importo raccolto alla direttrice della Fondazione, la dott.ssa Flavia Matrisciano.

“Per noi di RMotori è stato un grande onore poter dare il nostro contributo a una realtà così importante per il nostro territorio e per il futuro dei bambini” – ha dichiarato Rosario La Volla dopo l’incontro.

L’iniziativa conferma l’impegno di RMotori non solo nello sviluppo dell’impresa sul territorio, ma anche nella promozione di azioni solidali a sostegno della comunità locale.

Con 23 anni di esperienza nel settore della vendita di auto nuove e usate, Rosario La Volla guida il cliente passo dopo passo con trasparenza e competenza.

La nuova sede, moderna e funzionale, si estende su una superficie di circa 1.000 mq e ospita una vasta esposizione di auto nuove e a chilometri zero. L’offerta si completa con la possibilità di acquistare moto e imbarcazioni, anche tramite formule flessibili come il noleggio a lungo termine.

L’inaugurazione della nuova struttura rappresenta un ulteriore passo in avanti per RMotori, che mira a diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori sul territorio.