Dal 16 al 18 gennaio, le grandi novità di Tuttohotel 2023, alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Dal 16 al 18 gennaio, alla Mostra d’oltremare di Napoli c’è la terza edizione di TuttoHotel, che in pochi anni è diventata punto di riferimento del Sud Italia per gli operatori e i professionisti del settore ricettivo e dell’ospitalità alberghiera ed extra alberghiera.

Tuttohotel 2023 si propone con un fitto programma di iniziative, corsi, seminari e idee per affiancare e servire al meglio gli operatori di settore e tutta la macchina dell’accoglienza. Un contenitore in costante aggiornamento ed evoluzione che quest’anno propone due novità: la sezione dedicata al Mondo Glamping-Speciale Outdoor con la collaborazione di FAITA Federcamping e i premi di prestigio Tuttohotel Awards agli Hotel, B&B e manager che nel 2022 si sono distinti nell’applicazione degli aspetti più importanti della ricettività, special guest l’architetto e designer Simone Micheli che parteciperà in occasione della cerimonia di premiazione con un intervento sull’unicità nell’hotel che premia l’imprenditore.

Una fiera volutamente scenografica, con le mostre espositive Ecohospitality e B&BexpoDesign, installazioni allestite in scala 1:1 che riproducono ambienti di camere di hotel e B&B, realizzate e presentate da selezionati studi di architettura e contractor impegnati nel settore. Un modo per entrare dentro gli ambienti e vivere l’atmosfera che la progettazione, l’offerta di settore più innovativa e il mercato in continua evoluzione propongono, con soluzioni sempre più originali e di tendenza. Quest’anno poi tra le ambientazioni in scala e la novità assoluta della sezione dedicata al mondo Glamping e Outdoor, si viaggerà in spazi e tipologie di ambienti sempre più sofisticati e innovativi, con una particolare attenzione all’ambiente, alla qualità e alle buone pratiche sostenibili. Una tipologia di turismo ecofriendly per una ricettività di qualità, dove c’è attenzione a tutto tondo dalla filiera agroalimentare di eccellenza, ai servizi turistici di qualità, agli elementi d’arredo sempre in chiave ecologica, ecc.

TH 2023 organizzata da Squisito Eventi vede un entusiastico ritorno della manifestazione fieristica nel mese di gennaio che si distingue per la sua formula originale e coinvolgente che ha catturato l’attenzione delle aziende leader del settore e di migliaia di visitatori che hanno già annunciato la loro presenza alla Mostra d’Oltremare. Un’adesione importante che ha convinto l’organizzazione a dare vita al prestigioso premio Tuttohotel Awards che sarà consegnato alle strutture ricettive che hanno adottato best practices per l’anno 2022 e ai manager che si sono distinti nel loro operato in termini di professionalità, qualità ed eccellenza del servizio.

Infoline 081 18512253, www.tuttohotel.info, segreteria@tuttohotel.info