Dal festival in Abruzzo al Picentia Short Film Festival in Campania: un’estate piena di progetti per Federica Pento.

Un mese di agosto molto movimentato sembra quello della cantante Federica Pento che già riceve inviti per esibirsi ed essere ospite in nuovi festival nel mese di settembre. Originaria di Pescara, è in realtà sempre in giro per l’Italia per servizi fotografici, lavori e incontri professionali. Oggi l’abbiamo incontrata per due chiacchiere.

Ti abbiamo visto su Roma a fine luglio. Come mai eri là se possiamo chiederlo? Abbiamo realizzato un photoshoot presso la Piscina delle Rose a Roma Eur per un noto brand internazionale. Ho avuto anche il piacere di incontrare alcuni giornalisti e speaker radiofonici con cui ho scambiato due chiacchiere per delle prossime interviste. Abbiamo realizzato un photoshoot presso la Piscina delle Rose a Roma Eur per un noto brand internazionale. Ho avuto anche il piacere di incontrare alcuni giornalisti e speaker radiofonici con cui ho scambiato due chiacchiere per delle prossime interviste. I primi di agosto sei stata ospite d’onore al Festival della Melodia. Com’è andata?

Il Festival Della melodia è molto conosciuto in Abruzzo. È un festival canoro dove partecipano ragazzi e non da tutta Italia. E’ stata una bellissima esperienza oltre che una grande emozione partecipare come ospite d’onore ed aver fatto parte anche della giuria. Ci saranno nuovi appuntamenti per il prossimo mese?

Picentia Short Film Festival che si svolge dal 10 al 13 settembre…Si parla di cinema, spettacolo ma anche di musica; naturalmente ma non posso spoilerare di più per adesso sulla mia partecipazione. Cosa farai per le vacanze? Per le vacanze sicuramente non smetterò mai di studiare e impegnarmi con la musica.

Proverò sicuramente a scrivere qualcosa per poi creare dei miei brani inediti.



Sui social dove ti possiamo seguire? Potete seguirmi su You tube, Facebook e Instagram. Per le vacanze sicuramente non smetterò mai di studiare e impegnarmi con la musica.Proverò sicuramente a scrivere qualcosa per poi creare dei miei brani inediti.Potete seguirmi su You tube, Facebook e Instagram. Un saluto ai lettori e buona estate a tutti. Sono stata invitata ad un festival piuttosto conosciuto in Campania, ilche si svolge dal 10 al 13 settembre…Si parla di cinema, spettacolo ma anche di musica; naturalmente ma non posso spoilerare di più per adesso sulla mia partecipazione.

Ph: Carlo Piersanti

Make-up: Giorgia Mazzeo

Hairstylist: Bio Hair Expert (Via Macedonia 70, Roma)

Location: Piscina delle Rose (Viale America 20, Roma)

Thanks: Claudio Schermi