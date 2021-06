Dall’8 al 14 novembre Napoli è la capitale della Gentilezza.

Torna dall’8 al 14 novembre 2021 il Festival della Gentilezza, promosso e ideato dall’associazione Coltiviamo Gentilezza® per la prima volta in Italia nel 2019.

Ad annunciarlo una serie di 13 video che verranno pubblicati ogni giorno sui profili social dell’associazione in cui una parte della grande community del progetto (più di 10.000 follower) risponde alla domanda, “Cos’è per te la Gentilezza?”.

Nel primo video pubblicato Federico di 7 anni ci dice “La Gentilezza per me è un gesto amichevole”.

Tra i protagonisti di questa campagna insegnanti, librerie, bambini, classi, interi asili e Alessandra Morelli, Responsabile dell’Alto Commissariato dell’Onu per i Rifugiati-UNHCR in Niger. Tra i video anche forme creative di raccontare la gentilezza, come nel video della scuola dell’infanzia Elena Cavaliere di Castellammare di Stabia dal titolo “le Vocali della Gentilezza”.

Nelle prime due edizioni del Festival sono state coinvolte centinaia di realtà in tutta Italia che hanno proposto eventi e azioni per raccontare l’Italia Gentile. Anche in piena pandemia, nel 2020, il Festival è andato avanti attraverso le piattaforme digitali confezionando un programma che ogni giorno affrontava un tema: scuola gentile, attività, libreria, musei e cultura, comunità e sociale, negozi gentili.

Quest’anno il Festival, che si caratterizza per la sua diffusione dal basso in tutta Italia, giunge alla sua terza edizione e avrà una sede fisica nella città di Napoli in una location d’eccezione per radicare un dibattito pubblico sul tema della gentilezza con tanti ospiti illustri ed esperti.

Coltiviamo Gentilezza® propone dal 2017, attraverso la condivisione di azioni e parole, una sociologia pedagogica positiva per contrastare la violenza e la mancanza di rispetto in tutte le sue forme, un linguaggio positivo dove è importante cambiare i paradigmi espressivi: io sono contro diventa io sono per. La mission è diffondere esempi di gentilezza e buon pratiche convinti che ogni piccolo gesto di gentilezza, ogni piccola parola possano determinare un cambiamento nel mondo.

Per tutte le info www.coltiviamogentilezza.it

@coltiviamogentilezza