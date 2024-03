Casa Fiorinda, la casa rifugio per donne vittime di violenza del Comune di Napoli, promuove il seminario “Dall’accoglienza in protezione alla costruzione dell’autonomia”, un’iniziativa per approfondire le sfide e le criticità che le donne affrontano nel liberarsi dal cerchio della violenza domestica. L’incontro formativo, per cui sono stati richiesti crediti formativi per gli assistenti sociali presso il CROAS, si terrà venerdì 22 marzo dalle 9.30 alle 13.30 presso l’Antisala Castel Nuovo – Maschio Angioino e intende offrire un’opportunità unica di formazione e discussione su un tema di grande rilevanza sociale.

Il seminario, in particolare, si propone di analizzare le molteplici ragioni che rendono difficile per le donne uscire da situazioni di maltrattamento all’interno delle proprie abitazioni. Dopo aver denunciato, ricevuto i primi soccorsi e trovato rifugio in una Casa Rifugio o presso un Centro Antiviolenza, per molte di loro inizia una nuova fase altrettanto complessa.

Le donne vittime di maltrattamenti, infatti, si trovano spesso a rivivere traumi derivanti da lunghe procedure istituzionali messe in atto dopo la denuncia, che rappresentano un ulteriore ostacolo al loro percorso di guarigione e di riscatto.

Un tema particolarmente rilevante è rappresentato dalla crescente presenza di donne migranti vittime di violenza, per le quali il processo di autonomia e reinserimento lavorativo risulta ancora più complicato e delicato, poiché strettamente collegato al diritto di cittadinanza.