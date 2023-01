Danjlo registra il nuovo album live al Nostos Teatro sabato 28.

Sabato 28 gennaio, dalle 21.00, la musica torna protagonista al Nostos Teatro con un’esclusiva per il 2023: DANJLO nel suo POST INTERNET TOUR.

Nella scatola magica del Nostos di Aversa, Danjlo registrerà nuovamente il proprio disco, sarà un evento unico, una gestazione collettiva ed emotiva.

“Nella Testa dello Scemo” è il primo singolo dell’album. Venuto alla luce da pochi giorni, rivela il concept del disco basato sul punto di vista di vari personaggi. Il primo è il protagonista perfetto di questo mondo post anni zero, in cui la robotica ha fallito, e i cervelli umani hanno perso l’abitudine a pensare, a capire.

Su “Nella Testa Dello Scemo” Danjlo afferma: <<Siamo in una palette di colori fatta di terra, ruggine, spazi desolati, luci alogene, valvole, vecchi computer, palazzi abbandonati, rame. Un mondo in cui la Rete si è spenta e rimangono solo le cose organiche>>.

Il singolo è accompagnato da un video minimale e live, dalla chiara connotazione rock.

Il brano, e tutto il materiale inedito del prossimo album, verrà presentato live al NOSTOS.

La formazione completa del live è composta da Danilo Turco, voce, Jonathan Maurano alla batteria, Dimitri Tetta ai sintetizzatori, Eduardo Mazza ed Enzo De Lucia alle chitarre.

DANJLO, pseudonimo di Danilo Turco, è produttore, autore, compositore, sound designer, regista, con una carriera iniziata precocemente e che lo ha fatto conoscere come uno dei più eclettici e talentuosi artisti della sua generazione. Dalla sua partecipazione come sound designer al collettivo The Jackal dove, a soli 19 anni, ha dato un contributo fondamentale nella creazione dell’immaginario artistico che li ha resi famosi, alla scrittura per gli Almamegretta, per i quali ha scritto e composto alcuni brani contenuti in “Senghe” ultimo album (2022) della band napoletana, (suo il primo singolo estratto “Figlio” del quale ha curato anche l’ideazione e la regia del video e la regia del video di “Make it Work”, seconda traccia estratta dall’album), DANJLO è passato attraverso collaborazioni che a vario titolo lo hanno visto partecipe a progetti con Cirque Du Soleil, Frank Matano, Le Iene, Management (ex Management del Dolore Post operatorio).