De Universo – In Death’s Hands un racconto su come la vita sia legata alla morte e viceversa.

Nuovo Mantra Rock.



“In Death’s Hands”, l’ultimo lavoro dei De Universo, la band riflette sulla morte, non dandone un’accezione negativa, anzi accettandola come parte della vita. La vita e la morte, come la luce e il buio, non possono esistere l’una senza l’altra. Quando succede di avvicinarsi in qualche modo alla morte, questa sua vicinanza fa spesso riflettere sul vero valore della vita e del proprio cammino. Per noi occidentali è difficile contemplare il momento del decesso come una celebrazione e concepire la morte come un’amica che ci accompagna durante la vita e al momento giusto ci fa passare da una dimensione ad un’altra.



Le filosofie che i De Universo hanno deciso in questo brano di sintetizzare, sono quelle delle filosofie Vediche del Karma e le Filosofie dello Zen, come l’integrazione del Tao.

Ognuno di noi è duale, evolvere significa integrare le due parti. Ognuno ha il suo lato oscuro, nasconderlo serve solo ad alimentarlo.

Questi concetti vengono descritti anche nel video che accompagna “In Death’s Hands“: luce e buio si incontrano, stringono “amicizia”, la luce è serena accoglie il suo invito, ma alla fine buio la rimanda indietro, non ha ancora completato il suo ciclo karmico.

La Morte nella Filosofia Vedica è solo un passaggio, un sonno da cui ci si risveglia attraverso il processo di Illuminazione Vedica nella Vita Successiva.

“Non avere paura della Morte non combatterla…Non avere paura della Morte guardala in faccia… Io non ho paura della Morte, Io parlo con Lei, mi ha mostrato la mia vera Missione nella Vita e mi ha detto che non è ancora il tempo di viaggiare con lei”.

La Morte ci mostra la Verità sulla Vita, è questo il cambiamento di pensiero che i De Universo auspicano.

I De Universo nascono a Napoli nel 2010, ma vivono tra l’Italia e l’estero da cui assimilano numerose influenze.

Dopo molteplici spostamenti tra nord e sud del nostro Paese e numerosi viaggi, nel 2021 esce ufficialmente “Babies’ eyes“, il primo singolo, seguito poco dopo dal secondo “Poison ‘n’ Pain”. Nello stesso periodo inizia la collaborazione con Sorry Mom!. A luglio 2022 esce il terzo singolo “Covered of Gold”, sempre in collaborazione con Sorry Mom! e distribuzione Artists First. Tra il 2021 e il 2022 i De Universo intensificano la loro attività live che li vede impegnati anche in diversi Festival e Contest tra cui: Promuovi La Tua Musica a Villa Ada a Roma, il Tour Music Fest a Reggio Calabria e il Festival” Dalle stelle all’estate” a Soverato.

Nell’ottobre dello stesso anno, come finalisti al 2Mari Song Contest di Taranto, vincono il premio per la promozione radio e il brano viene trasmesso su 70 emittenti italiane ed estere. Alla finalissima dello stesso contest i De Universo vincono il premio “per l’attitudine artistica” categoria inediti e il premio “I Giardini della Musica” e superano le selezioni per il Sanremo Discovery e il Television Song Contest a Sanremo. Esce poi il singolo RRR (Run Rubber Roads). Il brano viene presentato al Rock ‘n’ Roll di Milano durante la Milano Music Week e viene trasmesso da diverse radio. Ogni canzone dei De Universo è una Formula. La Formula enuncia il Problema Umano Comune a Tutti ed enuncia la Sua Soluzione. Le Parole e le Frequenze di chi può riceverle aprono un Cifrario Interno. I testi sono assonanti e seguono una metrica che cambia all’interno della stessa melodia, la musica ha una struttura complessa anche se i brani restano di facile ascolto.

“De Universo” è la frase abbreviata latina “De Rerum Universo” “Cose che Riguardano L’Universo”.



I De Universo Sono dei Cantastorie che vengono dall’Universo come Tutti Noi e vorrebbero raccontarci una Nuova Storia, una Versione Avanzata degli Eventi che stiamo vivendo come Opportunità.

ASCOLTA “IN DEATH’S HANDS”!