Didi Han e Duñe mercoledì 7 al Suede.

Mercoledì 7 Dicembre, lo studio creativo Suede promette fuoco alla sala inferno del Club Paradiso, in via Nazario Sauro. Si esibiranno Didi Han e Duñe due dj sotto l’etichetta discografica francese Roche Musique.

La musica elettrosoul farà da protagonista. Il concetto che porta avanti da anni Suede è “la console al centro del club” in pieno stile Boiler Room.

“Dare spazio ad artisti esteri e portare il loro background e concetto musicale è ciò che vogliamo trasmettere alla scena clubbing del sud Italia”, afferma il co-founder Simone Russo.

Napoli è pronta quindi ad assistere a una notte speciale. “Andare a sentire un concept ed entrare nel viaggio dell’artista è una tradizione che va riportata al centro. Con Suede vogliamo portare il senso di vivere il club in un modo più autentico” conclude Russo.

Suede è uno studio creativo di Napoli specializzato in organizzazione di eventi e nell’ambito della comunicazione, in attività da tre anni.

Didi Han

Nata e cresciuta a Seoul, Didi Han si è esibita per Boiler Room e successivamente è stata in tour in tutta Europa e in Asia. Wake Up è il primo progetto di Didi Han per l’etichetta francese Roche Musique. L’EP di 5 tracce è stato completato dopo il viaggio del produttore di Seoul a Bali nel 2020.

Duñe

Duñe è l’esordiente di Roche Musique. I suoi brani uniscono vibrazioni soul e ritmi hip hop.

Dopo un EP comune con Crayon, Duñe ha pubblicato su Roche Musique il suo primo EP (Leos), contenente il singolo Smile together. Influenzato da molti generi, come il rock o il soul, l’universo di Duñe è potente.

Website: https://www.suedezone.com/

Instagram: https://www.instagram.com/suedezone/

Facebook: https://www.facebook.com/SuedeZone/