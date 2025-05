Diritti a vele spiegate, incontro Unicef sulla Vespucci

- pubblicità -

Ieri a Napoli si è svolto l’evento “Diritti a vele spiegate” con oltre 200 bambini e bambine delle scuole campane al Villaggio IN Italia e a bordo di Nave Amerigo Vespucci, Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia, per celebrare il 34° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia.

All’evento, che si è svolto in occasione della tappa a Napoli del Tour Mediterraneo Vespucci, hanno partecipato: l’Ammiraglio Ispettore Pierpaolo Budri, Capo di Stato Maggiore del Comando Logistico della Marina Militare, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai Comandante di Nave Amerigo Vespucci, e per l’UNICEF Italia: la Presidente nazionale Carmela Pace, il Direttore generale Paolo Rozera, il Magistrato Nicola Graziano Membro del Consiglio Direttivo dell’UNICEF Italia e la Presidente del Comitato UNICEF Campania Emilia Narciso.

“Il prossimo 27 maggio, celebreremo il 34° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un momento importante che ci ricorda quanto il benessere di tutti i bambini e la realizzazione dei loro diritti siano fondamentali per il futuro delle nostre società” – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia. “A nome dell’UNICEF Italia ringrazio l’Ammiraglio Credendino, tutto il corpo della Marina Militare e Nave Amerigo Vespucci per essere al nostro fianco, ma soprattutto dalla parte dei bambini.”

Durante l’iniziativa i bambini sono stati protagonisti di diversi momenti ispirati alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza. La cerimonia, presentata da Veronica Maya, si è aperta con l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte della Banda della Marina Militare e l’esibizione degli sbandieratori dell’IC Rocco Cinquegrana di Sant’Arpino. È seguita poi la rappresentazione “Voci di Pace” con 4 studenti; i bambini hanno poi donato alla Nave Amerigo Vespucci una speciale copia della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza “La Convenzione di bordo”, firmata da alcuni di loro, e una riproduzione della Nave con tanti messaggi di pace, alcuni dei quali sono stati letti alle autorità presenti. La giornata è stata occasione per raccontare ai più piccoli la storia della Nave, la vita a bordo. Attività anche al Villagio IN Italia con momenti musicali con l’Orchestra dell’I.C. di Castelvolturno Pinetamare e laboratori.

Grazie alla disponibilità dell’equipaggio di Nave Amerigo Vespucci e dello staff del Tour Mediterraneo Vespucci, centinaia di volontari UNICEF hanno avuto e avranno la possibilità di visitare la Nave Scuola della Marina Militare.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.