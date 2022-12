“Disco D’ Oro Napoli Festival” ideato da Alfonso Gemito con la collaborazione della Manager Nada Ovcina ricordando Gianni Nazzaro.

Si è svolta il 19 dicembre 2022 con successo la presentazione del Disco D’ Oro Napoli Festival nell’ accogliente e prestigiosa location di Melito, Napoli “ I Fratelli Ramaglia”. Al tavolo di conferenza Daniela Del Prete Presidente della Dagal Creations Aps associazione riconosciuta dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed oltre a promuovere l’ iniziativa in qualità di giornalista cura l’ufficio stampa, Alfonso Gemito ideatore e organizzatore, Cinzia Profita conduttrice televisiva di TeleCapri e il direttore artistico Antonio Buonomo.

Sono intervenuti Leopoldo Manfredonia presidente del Cral Comune di Napoli , Rosario Lopa portavoce Consulta Nazionale per l’ Agricoltura e Turismo che da sempre sostengono le iniziative promosse dall’ associazione Dagal.

Daniela Del Prete : “si tende sempre a organizzare conferenze al Centro di Napoli dimenticando altre zone limitrofe che oggi come oggi anch’ esse devono essere valorizzate , lo dimostra la presenza qui di tanti giornalisti, Artisti presenti in sala, e sono felice di essere qui in questa bellissima e accogliente Location di I fratelli Ramaglia in quanto le strutture e i giovani che le gestiscono devono essere incentivati e motivati a proseguire il loro mestiere, in tempi come questi non facili, dandogli la possibilità di farsi conoscere anche attraverso queste iniziative. Ben venga scoprire anche nuovi luoghi, location di Napoli. “

La presidente giornalista Daniela inizia così il dibattito sottolineando l’ importanza della valorizzazione del Territorio dopo aver ricevuto già meriti e premi da Istituzioni per ciò che realizza in Campania.

Alfonso Gemito : “l’ idea e di ricordare e valorizzare la vera canzone Napoletana riprendendo e ritornando in campo dopo anni con il Disco D’ Oro Napoli Festival giunto alla sua 22esima edizione, in quanto credo fermamente in ciò che ho sempre sostenuto anche nel Napoli Cinema Festival “ Napoli Capitale del Cinema” e perché no anche della Musica con i suoi interpreti che viaggiano e portano la cultura Napoletana in tutto il mondo ottenendo approvazioni e successi. Quindi con la Manager Nada Ovcina moglie del grande Attore artista Gianni Nazzaro, con il direttore artistico Antonio Buonomo, Cinzia Profita che condurrà il Festival e la giornalista Daniela Del Prete in unanime abbiamo deciso di dedicare il festival In Memoria di Gianni Nazzaro.”

Oltre i giornalisti e fotografi Presenti in sala gli Artisti Ciro Giorgio, Lucia Cassini, Nando Di Maio, Rosa Miranda, Franco Cipriano, Tina Barone, Gino Morelli, Luigi Attrice, Rita Siani, Franco D’ Ambra, Salvatore Minopoli, Alberto Selly e tanti altri .

Presente in sala anche l’Accademia SPModa & design Bassolino dal 1980 riconosciuta dalla Regione Campania.

Il Disco D’ Oro Napoli Festival progetto ideato da Alfonso Gemito, è voluto fortemente da Nada Ovcina, sarà realizzato in un’unica serata prossimamente a Febbraio con la presenza della moglie Nada e tanti artisti Nazionali , si ricorderà il marito l’ artista scomparso Gianni Nazzaro. Ci sarà la partecipazione direttamente dalla Francia, di sua figlia Giorgia Nazzaro, e con lei Antonio Profenna.

La presentazione si è conclusa con un ricco buffet offerto da I fratelli Ramaglia e lo chef Pasquale Ramaglia , in collaborazione con il food manager Pietro Della Valle.

Hanno contribuito e si ringraziano i partner : Caseificio La Marchesa, Babà Re di Terre Pompeiane, Vigna Villae, Consorzio provolone del Monaco, Parentesi Graffa, M.C.R. elettrodomestici, Ip 85, Azienda agricola Sapori Vesuviani, Le Carni Doc , Oro Fascino e La Delizia Ottaviano di Francesco Balestra.