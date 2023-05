“Do Ut Des” il film sulla violenza di genere dal 4 maggio nei cinema UCI.

Leonardo, Francesca ed Emanuelle si ritrovano quindi legati in una “ragnatela” che li imprigiona in un gioco sadico, dove ogni certezza scompare.

Do Ut Des ha fatto ottenere a Germani e Carpanese una nomination per la regia presso il Festival di Madrid.

Molti sono stati i riconoscimenti: dalla selezione per il Women Film Festival, che affronta tematiche contro la violenza sulle donne, che ha portato ad una proiezione a Philadelphia fino al Festival di Dubai dove la protagonista Beatrice Schiaffino si è guadagnata il premio come miglior attrice in un ruolo drammatico.

Do Ut Des sarà nelle sale UCI a partire dal 4 Maggio.