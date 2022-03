‘Dolittle’ il veterinario più amato del grande schermo torna in proiezione in tutti i The Space Cinema.

‘Dolittle’ il film firmato Universal, ritorna in proiezione nelle sale di tutti i The Space Cinema domenica mattina e nei giorni festivi con il rendez–vous dedicato alle famiglie.

Il lungometraggio, ispirato dalla saga di romanzi del 1920 di H. Lofis, è ambientato nel periodo Vittoriano e racconta la storia di John Dolittle (Robert Downey Jr): uomo di scienza, eccentrico e con un dono, quello di saper comunicare con gli animali. Il protagonista, dopo la prematura scomparsa della moglie, decide di ritirarsi dalle scene pubbliche per vivere in solitudine. La routine dello stravagante veterinario sarà interrotta dalla richiesta ufficiale della Regina Vittoria che reclama i suoi servigi per andare alla ricerca di una cura miracolosa. Dolittle intraprende, così, un viaggio verso un’isola magica in compagnia dei suoi fedeli amici: un gorilla pauroso, un’oca poco brillante ma volenterosa, uno struzzo freddo e calcolatore in continuo scontro con l’orso polare ed infine un pappagallo, noto per essere il suo consigliere più fidato. Tra peripezie, creature straordinarie, bucanieri e vecchi nemici Dolittle trasforma la tristezza che lo attanaglia in entusiasmo e slancio verso la vita.

Il circuito raccomanda la prenotazione online per assicurarsi il posto in sala ed evitare assembramenti negli spazi comuni. Per conoscere i prossimi titoli in programmazione e prenotare il proprio posto in sala è possibile visitare la pagina ufficiale sul sito The Space Cinema al link:https://www.thespacecinema.it/iniziative/cinema-park.