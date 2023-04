domenicalmuseo, ingresso gratuito anche a Capodimonte.

ll 2 aprile 2023 si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei italiani e nei parchi archeologici statali.

L’ingresso al Museo e Real Bosco di Capodimonte è gratuito e senza obbligo di prenotazione per i singoli visitatori (mentre è necessaria la prenotazione per i visitatori organizzati in gruppi).

Un’occasione imperdibile per visitare le collezioni e le mostre in corso.

Ecco gli orari di ingresso:

Il secondo piano con il Salone degli Arazzi, la Galleria delle Arti a Napoli dal ‘200 al ‘700 e la mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” è visitabile dalle 8.30 fino alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30).

Nella sala Causa, dalle 10 alle 17.30, è visitabile la mostra “Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” che ha già riscosso notevole successo di critica e di pubblico.

Chiuso il primo piano, chiuso il terzo piano e il Cellaio per disallestimento della mostra Emblema. Chiusa anche la Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte.

