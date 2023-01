Domenico Auriemma ad Exempla – Il Grand Tour del Saper Fare Campano in Stazione Centrale a Milano.

C’è anche D-STYLE di Domenico Auriemma ad Exempla – Il Grand Tour del Saper Fare Campano, l’iniziativa a cura dell’assessorato al Turismo allestita presso la sala F7 della storica stazione di Milano Centrale fino al prossimo 15 febbraio 2023.

Un invito che Auriemma ha accettato quando il suo vecchio amico Aldo Trama, con il quale aveva fatto qualche progetto in passato, gli ha parlato dell’evento.

Fidandosi appieno della precisione e della professionalità dell’uomo, Domenico ha scelto infatti di cogliere l’opportunità, che ha come fine primario quello di esporre, a tutti i viaggiatori della Stazione di Milano, i suoi occhiali, da sempre personalizzati affinché i suoi clienti possano avere un prodotto solo ed esclusivamente per loro.

Una vera e propria iniziativa per favorire il Made in Italy e “promuovere il territorio raccontato dalle nostre aziende. La bellezza paesaggistica del territorio che si offre ai visitatori unitamente al nostro saper fare”, proprio come ha asserito Aldo Toscano, Presidente di CNA Federmoda e Direttore Creativo della Sartoria Trama.