Don Backy a San Giorgio a Cremano venerdì 26

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San Giorgio a Cremano si prepara a vivere una giornata destinata a lasciare il segno: venerdì 26 giugno, la storica Arena di Villa Bruno ospiterà l’unica, grande tappa del Napoli & Festival – Expo Summer 2026. Una maratona culturale che unisce cinema, legalità, musica, Premio Disco d’Oro, memoria civile, spettacolo ed enogastronomia, con un protagonista assoluto: Don Backy.

DON BACKY: il ritorno dell’icona che ha fatto la storia della musica italiana

Il leggendario artista sarà al centro della giornata con la presentazione del suo libro “Colpo di Genio”, prodotto da Dickinson Edizioni. Dal volume nasce una serie televisiva nazionale ideata e scritta da Alfonso Gemito, già accolta con plauso dal Ministero dell’Ambiente per il suo valore educativo. Don Backy incontrerà il pubblico, firmerà copie, dialogherà con i fan e lancerà un messaggio potente alle nuove generazioni:

«Salviamo i prati», il suo storico appello ecologista che torna oggi più attuale che mai.

Napoli Cinema Festival – Premio “La Sirena Partenope”

Il 26 giugno sarà anche la giornata della terza edizione del Napoli Cinema Festival, con la consegna del prestigioso Premio “La Sirena Partenope”, simbolo dell’arte partenopea tutelata dall’UNESCO. Sul palco saranno premiati attori, registi, protagonisti di serie televisive e figure di spicco del panorama cinematografico nazionale.

Dalle 18:00 saranno attive le Aree Expo:

street food campano e produzioni gastronomiche regionali

stand espositivi

Area Bambini con animazione continuativa

Legalità e Memoria – L’intervento dell’On. Francesco Emilio Borrelli

Uno dei momenti più intensi della giornata sarà dedicato alla legalità.L’On. Francesco Emilio Borrelli salirà sul palco per consegnare un riconoscimento ufficiale al direttore artistico Alfonso Gemito, premio istituito da Musica e Legalità.

La giornata toccherà anche la Sala della Mehari – Sala della Memoria, luogo simbolico che custodisce la storica Citroën Mehari verde sulla quale fu ucciso il giornalista Giancarlo Siani. L’On. Borrelli guiderà un momento di raccoglimento dedicato alle vittime innocenti della criminalità.

Premio Disco d’Oro – Edizione Speciale 2026

Il 26 giugno ospiterà anche l’edizione speciale del Premio Disco d’Oro, riconoscimento dedicato alla musica e ai suoi protagonisti. Un appuntamento che arricchisce ulteriormente il programma, confermando la vocazione del festival a valorizzare la cultura musicale campana e nazionale.

Gli Artisti del Napoli & Festival – Expo Summer 2026

La giornata sarà animata da una parata di artisti del panorama musicale, teatrale e televisivo italiano: Ciro Capano, Tommaso Bianco, Bruno Lanza, Giusy Attanasio, Francesca Marini, Vicky Factor, Lello Musella, Cinzia Profita, Marika Gambardella (Mare Fuori), DJ Evan, Marianna Fortuna – la “Barbie italiana” di Mediaset e Rai – e Luigi Zeno, nuovo volto delle produzioni Netflix. Una line‑up che trasformerà Villa Bruno in un viaggio tra musica, teatro, televisione e cultura contemporanea.

Programma ufficiale – 26 giugno

17:30 – Accredito stampa e media

– Accredito stampa e media 18:00 – Conferenza stampa di apertura con Dickinson Edizioni e Alfonso Gemito

– Conferenza stampa di apertura con Dickinson Edizioni e Alfonso Gemito 18:30 – Intervento di Don Backy

– Intervento di Don Backy 19:00 – Incontro con i fan: foto, firma‑copie, dialogo con il pubblico

– Incontro con i fan: foto, firma‑copie, dialogo con il pubblico 20:30 – Saluti istituzionali e intervento dell’On. Borrelli

– Saluti istituzionali e intervento dell’On. Borrelli A seguire: Premio Disco d’Oro, Napoli Cinema Festival – Premio “La Sirena Partenope”, Premio Gold Star, momenti dedicati alla legalità, spettacoli e performance artistiche

Un grande contenitore culturale per la Campania

Napoli & Festival – Expo Summer 2026 si conferma un evento capace di unire spettacolo, memoria, legalità, cinema, musica, Premio Disco d’Oro, enogastronomia e valorizzazione del territorio, grazie alla direzione artistica di Alfonso Gemito, alla regia di Savio Morelli, alla gestione organizzativa di Dario Duro (AMIRA Napoli) e alla collaborazione dell’Associazione Dagal Creations APS. Ufficio Stampa curato da Daniela Del Prete.