Don Luigi Ciotti ad Aversa giovedì 4

- pubblicità -

In occasione dei festeggiamenti patronali in onore della Madonna della Libera, la Parrocchia Santa Maria la Nova di Aversa ospiterà un momento di riflessione pubblica di grande rilievo.

Giovedì 4 settembre alle 21:00 in via Masaniello Aversa, sarà presente Don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione Libera – contro le mafie, per un incontro dal titolo: “Libera: tra devozione e impegno per civile”.

Un evento che unisce la spiritualità popolare con l’impegno sociale e civile, in un dialogo che vuole intrecciare il messaggio evangelico con le sfide del nostro tempo: giustizia, legalità, solidarietà, educazione alla pace.

La presenza di Don Ciotti ad Aversa, nel contesto della festa patronale, rappresenta un forte segno di comunione tra fede e responsabilità sociale. L’incontro è rivolto a tutta la cittadinanza, con invito esteso a istituzioni, autorità civili, militari, associazioni e realtà scolastiche del territorio.

A fare gli onori di casa sarà il parroco, don Domenico Pezzella, che sottolinea: “Accogliere don Luigi Ciotti nella nostra comunità parrocchiale durante la festa della Madonna della Libera è per noi un grande dono. La Vergine, che invochiamo come ‘Madonna della Libera’, ci richiama a una fede che non è solo devozione, ma anche scelta concreta di giustizia, legalità e solidarietà. In questo tempo in cui il senso civico sembra affievolirsi, sentiamo forte il bisogno di educare, soprattutto i giovani, a una spiritualità che si traduce in responsabilità. Don Ciotti ci porterà la testimonianza viva di una Chiesa che non resta ai margini, ma che cammina accanto agli ultimi e si fa voce per chi non ha voce. Questo incontro vuole essere una tappa di crescita per tutta la città.”