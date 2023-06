Don Mimmo Battaglia a Santa Maria del Parto per la presa di possesso del Parroco Padre Salvatore Perrella

L’Arcivescovo Metropolita di Napoli Monsignor Domenico Battaglia (ma per i fedeli è semplicemente don Mimmo) si è recato nella Parrocchia di Santa Maria del Parto per officiare alla presa di possesso del Parroco Padre Salvatore Perrella, funzione che per motivi vari era stata rimandata più di una volta.

La Chiesa di Mergellina, già dimora del poeta Jacopo Sannazaro, e presidio dei Frati Servi di Maria, ha accolto con calore l’Arcivescovo che ha fatto sentire la sua umanità nell’omelia pronunciata.

Prendendo spunto dalla lettura del Vangelo di Matteo, che raccontava di come Gesù Cristo avesse infuso nbegli Apostoli lo Spirito Santo affinchè scacciassero i demòni, don Mimmo ha riflettuto: ma quali sono i demòni di oggi? Sono la tristezza e la rabbia, che sono figlie della solitudine, chi non si sente amato scappa, chi si sente amato invece rimane.

Pietro Pizzolla