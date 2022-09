Don Mimmo Battaglia e Marco Tarquinio in dialogo a Procida sulla “Casa comune” per gli eventi di Capitale della Cultura.

Prende spunto da un passo dell’Enciclica del 2015 “Laudato sì” l’incontro pubblico promosso oggi lunedì 5 settembre a Procida, alle ore 19:00 in Piazza Marina Chiaiolella nell’ambito delle iniziative di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022: “In dialogo per la cura del Creato, la nostra Casa Comune”. Protagonisti l’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia e il direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio. Modera la giornalista dei periodici San Paolo, Vittoria Prisciandaro. L’incontrò, che sarà trasmesso in diretta da Nuvola TV sul canale digitale terrestre 299 e sui social dedicati di Procida TV, chiude gli eventi estivi della 62°Fiera del Libro di Procida un’edizione da primato che ha fatto registrare una grande partecipazione agli eventi ed un’impennata delle vendite di libri. La manifestazione proseguirà tutto l’anno, con appuntamenti settimanali.

Advertisements