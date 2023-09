Donna, ambiente e salute, martedì 19 da Fidapa Caserta

Donna, ambiente e salute. Buone pratiche per nuovi stili di vita. Questi i temi del convegno organizzato dalla Fidapa Caserta (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) martedì 19 settembre alle ore 16:30 presso la sala conferenze dell’Ordine dei Medici di Caserta in via Bramante. L’incontro vuole essere un concreto momento di riflessione su temi particolarmente attuali e di indiscutibile importanza.

“Volevo organizzare questo evento sin dall’inizio del mio mandato alla guida della Fidapa Caserta – afferma la presidente Raffaella Feola – ed esserci riuscita proprio vicino alla fine dell’incarico mi riempie d’orgoglio. La medicina di genere è argomento che sta andando forte, molto delicato e che interessa tutti. Serve fare informazione, occorre tenere informati non solo gli adulti, ma, soprattutto, i giovani e per questo che avremo anche la partecipazione di tre classi del Liceo Classico Giannone. La qual cosa per noi non è una novità. In ogni incontro, infatti, coinvolgiamo sempre le scuole. Devo ringraziare la dirigente Marina Campanile per la sensibilità e disponibilità dimostrata nell’accettare il nostro invito”. Dopo i saluti istituzionali della presidente Feola, della stessa dottoressa Campanile, interverranno anche il dottor Carlo Manzi, presidente dell’ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Caserta, la dottoressa Anna Tarabuso, presidente dell’Associazione Italiana Donne Medico e Gaetano Rivezzi presidente regionale Isde-Medici per l’Ambiente. Il convegno proseguirà con la relazione della dottoressa Tiziana Ciarrambino, dirigente medico direzione strategica Asl Ce e direzione generale per la salute della Regione Campania, dal tema “Differenze di genere in sanità”. Il dottor Gaetano Rivezzi, presidente regionale Isde Campania, interverrà, invece sul tema salute ed ambiente e come tutelare l’area materno-infantile, mentre la dottoressa Carmela Buonomo, anatomopatologo, dirigente Isde, relazionerà sul tema “Donna e oncologia”. L’incontro avrà, poi, il suo momento centrale con la tavola rotonda a cura del dottor Alessandro Morabito, direttore Oncologia clinica Sperimentale Toracico-Polmonare, e membro della Fondazione Pascale di Napoli. Si discuterà delle Buone pratiche per nuovi stili di vita. “ Questo – riprende la presidente – sarà un vero momento di confronto con l’intervento dei presenti in sala ed il coinvolgimenti dei ragazzi del Giannone”.

Il convegno verrà moderato dalla dottoressa Gabriella D’Ambrosio, pediatra, socia Fidapa e Isde Campania . “Il suo supporto è stato decisivo – conclude la presidente Feola – ed a lei va un grazie davvero speciale, ha avuto un ruolo decisivo sia nell’individuazione della location sia nella scelta dei relatori. Ringrazio anche il direttivo, tutte le socie ed in particolare Lucia Monaco, Rosaria Monaco e Rachele Cantelli per avermi sostenuta in ogni mia iniziativa”.