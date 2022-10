Donne che creano, donne che cooperano, giovedì 3 al Grenoble.

“Les femmes, au même titre que les hommes, sont des actrices du bon fonctionnement des sociétés. La diplomatie féministe de la France vise à favoriser la participation des femmes au développement économique, politique et social et leur représentation dans toutes les instances de décision. En tant que Consule générale, mon objectif est de promouvoir les priorités de la diplomatie féministe de la

France que sont l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la protection des droits des femmes et l’éducation des filles.

La soirée que j’ai souhaité organiser à l’institut français permettra ainsi de mettre en valeur plusieurs femmes originaires du sud de l’Italie qui contribuent à changer la société par les fonctions qu’elles exercent (artistes, réalisatrices, universitaires, avocates, cheffes d’entreprise, élues locales …), ou l’action sociale qu’elle mènent. “

Le donne, a parità degli uomini, sono garanti del buon funzionamento delle società. La diplomazia femminista della Francia mira a favorire la partecipazione delle donne allo sviluppo economico, politico e sociale nonché la loro rappresentanza in tutti gli organi decisionali.

Il mio obiettivo, in qualità di Console generale di Francia, è di promuovere le priorità della diplomazia femminista della Francia come l’uguaglianza tra donne e uomini, la lotta contro le violenze sessiste e sessuali, la protezione dei diritti delle donne e l’educazione delle ragazze.

Questa serata, che ho desiderato all’Institut français, consentirà di mettere in luce varie donne, originarie del sud Italia, che contribuiscono a cambiare la società per le funzioni che esercitano (artiste, registe, universitarie, avvocati, dirigenti d’imprese, elette locali…) oppure per l’azione sociale che svolgono.

18.00: PAOLA VOLPE: Vita e Amor di donna

Il concerto al pianoforte “vita e amor di donna” interpretato dalla bravissima pianista Paola

Volpe prende ispirazione dall’omonimo ciclo di Robert Schumann Frauenliebe und leben, vero e proprio manifesto artistico e spirituale, dedicato ai sentimenti sublimati in musica dal filosofo del romanticismo per la sua sposa Clara Wieck, con cui condividerà un’intera esistenza di affinità musicali, sentimentali e spirituali. Clara è la musa ispiratrice di ogni sentimento, da quello sensuale a quello profondamente intellettuale.

Apparentemente lontano eppur misteriosamente legato il celebre Scherzo in Sib di F. Chopin. Il Secondo Scherzo in Si b di F. Chopin, molto amato ed eseguito proprio dalla pianista Clara Wieck, che ne scrisse anche uno proprio modellato su quello chopiniano. Composto nel 1837 e dedicato alla sua allieva Adèle de Fürstenstein è in realtà legato ad un’altra figura femminile ed a una grande delusione amorosa: la fine del fidanzamento tra Chopin e l’amatissima Maria Wodzińska – per la quale scriverà anche il celebre Valzer dell’addio – a causa delle contrarietà della famiglia di lei, sembra a causa delle precarie condizioni di salute del musicista.

ESPOSIZIONE DELLE CREAZIONI SARTORIALI DI EVALAB

Maddalena Marciano, docente di fashion design dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e Lella

Palladino della Cooperativa E.V.A presenteranno il laboratorio sartoriale EVALAB.

Dalla cooperativa EVA nasce “EVALAB”, un laboratorio sartoriale che offre formazione ed

occupazione a donne coraggiose sopravvissute alla violenza maschile ma prive di indipendenza economica.

Il laboratorio lavora con finalità sociali, di sostenibilità ambientale, di promozione della legalità, di sviluppo locale in un contesto ad alta deprivazione socio-economica e culturale.

Tutti i capi prodotti da EvaLab sono realizzati a mano con stoffe preziose che valorizzano,

innovandola, la tradizione locale delle seterie di San Leucio (ricordiamo che tutto ebbe inizio con il re Carlo di Borbone che pensò di formare i giovani del luogo mandandoli in Francia ad apprendere l’arte della tessitura, per poi lavorare negli stabilimenti reali dove alle maestranze locali si aggiunsero subito anche artigiani francesi che si stabilirono a San Leucio) e ideati in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Il ciclo produttivo è in ogni sua fase attento alla trasparenza della filiera, al consumo di energie, allo spreco, al riciclo, a standard di lavoro etici, rispettosi dei tempi e delle difficoltà delle donne inserite.

Acquistare un prodotto EvaLab è un gesto concreto di condivisione di responsabilità e vicinanza per le donne accolte e seguite dai centri antiviolenza e per i loro bambini e bambine.

19.30: PROIEZIONE INAUGURALE DI CINEMA AL FEMMINILE

Una rassegna cinematografica che promuove film di autrici provenienti da tutta Europa,

organizzata da 15 06 Film, da un’idea di Antonella Di Nocera, diretta da Elisa Flamminia Inno.

7 EVENTI CON OSPITI INTERNAZIONALI

Tanti paesi coinvolti, tanti film e serate presso l’ Institut français Napoli “Il Grenoble” in presenza delle più interessanti registe europee degli ultimi anni.

EUROPA cinema al femminile è organizzata da 15 06 Film in collaborazione con EUNIC, 12 Istituti di cultura europei e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

La rassegna è realizzata con il contributo di Regione Campania e Fondazione Film Commission Regione Campania.

Alle 19.30: ENTRE LES RAILS corto di Cham Lavant in presenza della regista.

Alle 20.00: SLALOM di Charlène Favier – 92’ – Francia-Belgio – 2020 (Festival de Cannes –

Sélection officielle 2020)

Introduce Antonella Di Nocera – Intervengono Gina Annunziata e Anna Masecchia

Liz è una liceale che vive sulle Alpi francesi. Viene accettata da un club di sci molto selettivo che ha il compito di formare sciatori professionisti. Fred, ex campione divenuto allenatore, punta su di lei sottoponendola ad un rigidissimo allenamento che Liz fatica a sostenere. Sotto il suo condizionamento, Liz dovrà sopportare più della pressione fisica ed emotiva dell’allenamento. La sua determinazione l’aiuterà a sfuggire alla sua presa?

Si ringrazia Lunarossavini e Fuori Rotta Eventi per il loro contributo alla serata

Prenotazioni : sylviane.tulimiero@institutfrancais.it // 081.598.07.14