Donne di Frontiera, Martedì 8 Università Roma 3.

Martedì 08 Marzo 2022 ore 17.00

Università Roma Tre – Dipartimento Scienze della Formazione

Via Principe Amedeo 184 Roma

In occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, UnidirCredito, che rappresenta e tutela gli interessi e le attese dei lavoratori del comparto del credito, della finanza e delle attività collaterali, nella persona di Tamara De Santis, Coordinatrice Nazionale Uilca – Dipartimento Alte Professionalità, intende promuovere un’iniziativa composita volta a celebrare il talento femminile.



“Siamo ad un punto cruciale della storia delle donne in Italia: da un lato, si registra l’abbattimento di tabù che portano la presenza femminile anche in settori finora inusitati, come lo spazio, dall’altra, non arretrano episodi di sessismo persino nelle sedi istituzionali più prestigiose, né diminuiscono le violenze alle donne, dalle molestie allo stalking fino ad arrivare alla somma ignominia del femminicidio.”



L’evento si aprirà con un convegno dal titolo “Donne di Frontiera”, una narrazione di donne

appartenenti a diverse culture e classi sociali: imprenditrici, artiste, scrittrici, personalità del mondo della politica e sindacale, un’agorà dove condividere esperienze al femminile vissute all’interno del proprio contesto socioculturale e professionale. Storie di donne che lottano ogni giorno in battaglie pubbliche e private in una zona che purtroppo è spesso di confine e si fatica a travalicare. L’iniziativa coadiuvata dall’Università Roma Tre – Dipartimento di Scienze della Formazione – con la Prof.ssa Gabriella Aleandri, Direttrice del Master in Arteterapia, intende sviluppare un percorso altamente evocativo, che non ricalchi itinerari già tracciati ma testimoni l’impegno massimo per il raggiungimento di reali pari opportunità, così come è intendimento dell’azione sindacale.



La cerimonia inaugurale è prevista presso la sala centrale del Dipartimento di Scienze della

Formazione – Università Roma Tre, via Principe Amedeo 184, dalle ore 17.00 alle 19.00, dove converranno alcune donne molto speciali, donne che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, raggiungendo traguardi di prestigio e che daranno voce ai propri successi:

Rosanna Banfi, Attrice e madrina dell’Associazione Komen Italia

Barbara Martusciello, Critica d’Arte, Curatrice indipendente, co-fouder di “artapartofcult(ure)”

Teresa Coratella, Artista e performer

Tamara De Santis, Coordinatrice Nazionale Uilca Dipartimento Alte Professionalità

Maria Antonietta Mariani, Autrice e sceneggiatrice del film Strane Straniere

Claudia Santoloce, Presidente della Commissione alle Politiche Sociali

Tania Tocci, antropologa, counsellor formatrice e progettista sociale

Laura Squizzato, Giornalista inviata Rai TG2

Introduzione, Gabriella Aleandri, Direttrice del Master in Arteterapia – Università Roma Tre e

Moderatrice Francesca Marrone, Coordinamento Unidi

Saluti Istituzionali Maurizio Arena Presidente UnidirCredito, Massimiliano Fiorucci, Direttore del

Dipartimento Scienze della Formazione



Per questa Occasione l’Università degli studi Roma Tre amplierà la sua collezione d’Arte

Contemporanea con un’opera dell’Artista Teresa Coratella che si compone di un trittico con brani poetici tratti dalla poetessa Rossana Coratella.



Questa iniziativa darà il via ad una successiva raccolta di opere d’arte al femminile, che valorizzino l’estro e la creatività delle donne artiste.

Per le norme di prevenzione Covid-19, è obbligatoria la prenotazione, entro le ore 12.00

dell’8 marzo p.v. Aula 9. Ogni partecipante è, pertanto, tenuto a registrarsi al seguente link:

