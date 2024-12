Donne per Napoli – Carpisa Yamamay Miriade, il premio al Teatro Posillipo

- pubblicità -

Torna il Premio “Donne per Napoli” – Carpisa Yamamay Miriade, ideato nove anni fa dall’imprenditore Raffaele Carlino, presidente di Carpisa e Miriade, insieme con il giornalista Lorenzo Crea direttore artistico della manifestazione. La cerimonia di premiazione (serata ad inviti, già sold-out) che sarà condotta da Mariasole Pollio, è in programma giovedì 12 dicembre (ore 19,30) al Teatro Posillipo di Napoli.

Il riconoscimento intende premiare le donne – partenopee e non – che si sono impegnate a vario titolo per la città di Napoli dando lustro a quest’ultima in vari settori, dalle Istituzioni (sezione intitolata alla memoria della senatrice Graziella Pagano) al Giornalismo, dalla Cultura all’Università e alla Ricerca scientifica, dallo Sport all’Imprenditoria e al Sociale, passando per Moda e Spettacolo con Musica, Cinema, Tv, Radio e Teatro.

L’edizione 2024 del Premio “Donne per Napoli” ha un valore anche solidale: è prevista infatti una raccolta fondi dedicata alla Mensa del Carmine

Riconoscimenti speciali sono stati assegnati alla “donna per Napoii” per eccellenza e cioè la città di Napoli che nel 2025 compirà 2500 anni (a ritirare il premio sarà il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi) a Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele, per i 10 anni dalla scomparsa del grande artista napoletano e alle Volontarie della Mensa del Carmine, coordinate da Padre Francesco Sorrentino.

Le altre vincitrici dell’edizione 2024 sono, nelle varie sezioni, Chiara Balistreri (sociale), Lucia Annibali (per la categoria Istituzioni, intitolata alla memoria della senatrice Graziella Pagano); Francesca Pascale (società civile), Claudia De Luca (legalità); Katherine Esposito e Ottavia Clemente (Medicina e Ricerca), Samira Lui, Karima Moual, Laura Tecce ed Elisa Scheffler (tv e giornalismo), Viola Ardone (letteratura), Susanna Giovanardi (sport), Francesca Ragazzi e Laura Tortora (moda), Federica Brancaccio (economia), Adele Pignata (imprese), Valeria Angione (teatro), Ste (musica), Romina Pierdomenico (Radio) e poi nelle varie sezioni di Tv, cinema e spettacolo Ludovica Nasti, Giorgia Gianetiempo, Pia Lanciotti, Maddalena Stornaiuolo, e ancora Mariacarla Casillo, Mirea Flavia Stellato e Giorgia Agata.

A premiare le 28 donne saranno altrettanti uomini, rappresentanti maschili del mondo della cultura e dello spettacolo, dello sport, dell’economia e delle Istituzioni. L’intrattenimento musicale sarà curato da Veronica Simioli, che si esibirà in un live show con la sua band e dalla dj Gloria Fregonese alla consolle. Event Planner: Cristiana Della Rossa.

Partner della serata sono Amoy Cafe, Colmayer, La bontà dell’orto, Cantine Tizzano, T&D Angeloni, We can dance, Turboli, Mignone Pasticceria, Alma de lux, Giuseppe Ratto exclusive collection, Casa infante, Mozzarelle Fierro, Gold Tower Luxury Hotel, Psico Paris di Titti Petrucci e Raffaele Caldarelli pasticcere insieme con Rosanna Romano, per i panettoni artigianali Caldarelli.