Dopo il boom di ascolti della prima puntata, “Azzurro…storie di mare” riparte da Napoli

Riprende il viaggio di “Azzurro Storie di mare”, il programma condotto da Beppe Convertini, che torna in onda dopo il boom di ascolti della prima puntata, domenica 13 agosto alle 9.40 su Rai 1. Il team di azzurro salperà per questo episodio alla scoperta dell’incantevole golfo di Napoli per conoscere in che modo la città partenopea vive oggi il proprio rapporto con il mare.

Al centro del racconto i giovani pescatori di Mergellina che faranno conoscere anche il “polpo alla luciana”, le leggende che nasconde questo antico quartiere della città per finire con i fondali di Castellammare di Stabia ed una particolare processione del mare ad Ercolano. Ospiti della puntata: il cantante Franco Ricciardi e l’attore Maurizio Casagrande.

“Napoli è una città da sogno – racconta Convertini – è la città dell’arte, della storia, della cultura e della bellezza. Napoli è il Vesuvio, è la gioia di vita dei suoi abitanti, ma soprattutto è il luogo del mio cuore da sempre. Un luogo straordinario dove poter vivere e conoscere il senso vero della vita. Napoli è un viaggio davvero speciale nel mito, nella leggenda. Ed è proprio vero quando si dice vedi Napoli e poi muori”

Prodotto dalla Zeus group. Un programma di Gennaro Coppola, Beppe Convertini e Gianmarco Ravo. La regia è curata da Daniele Carminati, mentre la squadra di autori è capitanata da Gianluca Imparato. L’appuntamento è per domenica 13 agosto alle 09:40 su Rai 1.