Dove osano gli Dei, raduno auto-moto d’epoca ad Agerola domenica 27

Torna ad Agerola, il prossimo 27 luglio, l’atteso appuntamento con il Raduno Auto e Moto Retrò “Dove osano gli Dei”, giunto alla sua quinta edizione. La manifestazione, organizzata dalla storica Scuderia Vesuvio, presieduta da Valentino Acampora, è patrocinata dall’Automobile Club Napoli.

L’iniziativa, aperta a tutti i veicoli immatricolati entro il 1995, si svolgerà nel piazzale di via Principe di Piemonte, tra le vette dei Monti Lattari e i suggestivi scorci della Costiera Amalfitana.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, che hanno visto la partecipazione di oltre 200 veicoli storici e una folla entusiasta di appassionati, anche quest’anno si preannuncia una giornata ricca di emozioni, cultura motoristica e bellezza paesaggistica. Come sempre, il Presidente Acampora è pronto a dare il massimo: “È l’amore per questi mezzi e per il nostro territorio che ci spinge a migliorare ogni anno. La passione dei partecipanti è la nostra più grande ricompensa”.

“La Scuderia Vesuvio – dichiara il Presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola – è un’autentica garanzia nel panorama del motorsport napoletano e nazionale, i cui piloti ogni anno fanno incetta di successi e prestigiosi titoli. Il suo Presidente, Valentino Acampora, è anche un abile organizzatore di importanti eventi motoristici come appunto quello di domenica prossima che è un vero e proprio inno alla bellezza: quella delle auto e moto d’epoca e quella dei panorami della Costiera Amalfitana, unici al mondo”.