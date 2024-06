Due appuntamenti a cura dell’Associazione Nemeton, spettacolo di Amedeo Colella e convegno scientifico

Nemeton Associazione Scientifica Onlus orgnizza e promuove due appuntamenti che si terranno nei prossimi giorni in città.

Il primo è uno spettacolo di beneficenza che si terrà sabato 29 e domenica 30 giugno (sempre alle ore 20) al Teatro Paradiso di Cappella Cangiani in via Mariano Semmola 16, che vedrà come protagonista Amedeo Colella, saggista e cultore della napoletanità, intitolato “Fa bbene e scorda – Solidarietà e napoletanità”.

Parteciperanno anche il maestro Francesco Cuomo che curerà la parte musicale, l’attore Umberto Tommaselli e la sciaantosa Elena Vittoria.

Il secondo appuntamento è un convegno scientifico internazionale che avrà luogo al Giardino Sociale Nemeton in via del Serbatoio allo Scudillo giovedì 4 luglio alle ore 17 intitolato One Health – Cooperazione e condizione umana nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Si parlerà di sviluppo sostenibile, di bioetica, di ricerca e di terapie innovative.

Il convegno vedrà la partecipazione tra gli altri del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dello scrittore Maurizio De Giovanni, del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli Anna Iervolino e del Vescovo Ausiliare di Napoli Monsignor Francesco Beneduce.