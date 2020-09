Duo Kubin in concerto alla Domus Ars mercoledì 30.

Il quarto appuntamento della 37esima stagione concertistica della Domenico Scarlatti vede in programma alla Domus Ars di via Santa Chiara, mercoledì Il 30 settembre alle 20,30, il concerto del KUBIN, stratosferico duo fondato nel 2016 da Elena Talarico (pianoforte) e Francesco Zago (chitarra elettrica), con lo scopo di proporre musiche del Novecento «colto» affiancandole a riletture tratte dal rock più divergente (per complessità di struttura o scrittura).

Il nome del duo è ispirato al genio visionario dell’illustratore e scrittore austriaco Alfred Kubin, la cui energia si sposta metaforicamente sulla pulsazione delle chitarre elettriche, con i loro mille effetti, in dialogo – attraverso una inedita soluzione timbrica – con la classicità di un pianoforte a coda acustico.

KUBIN suonerà musiche di György Kurtág (noto al grande pubblico per le contaminazioni da Bach), Bill Whitley, Francesco Zago, Girolamo De Simone, Alessio Manega, intercalandone in scaletta con opere tratte – o meglio ‘trattate’ – dai repertori classici: Alberto Ginastera, l’alchemico Henry Purcell.

KUBIN presenterà, per l’occasione e per la prima volta a Napoli, il nuovo discoThe Other Side edito dall’etichetta Da Vinci Classics, tutto con brani originali commissionati dal duo.

Nell’intervallo del concerto si terrà a battesimo la collana ‘APPRODI’ – Avanguardie musicali a Napoli, vol. I & II (Konsequenz). Nei primi due cd della collana figura una prima, inedita, documentazione discografica del complesso panorama disegnato dalla musica contemporanea partenopea.

I compositori sin qui rappresentati sono, nel primo volume: Carlo Vignaturo, Enzo Amato, Max Fuschetto, Giusto Pappacena, Piero Viti, Vito Ranucci, Patrizio Marrone, Gianni Banni, Alessandro Petrosino, Carlo Mormile, Gaetano Panariello.

Nel secondo volume: Luciano Cilio, Girolamo De Simone, Lorenzo Pone, Enrico Renna, Gabriele Montagano, Luigi Esposito, Vincenzo Gualtieri, Alessandro Laraspata, Maria Porta, Tiziano Citro, Claudio Panariello, Bernardo Maria Sannino, Francesco De Simone. È attualmente in allestimento il terzo volume della collana.

Saranno presenti tutti gli autori che risponderanno all’invito dell’Associazione Domenico Scarlatti.

Il programma dell’Evento

Bach/Kurtag:

Da Atiratok,

1. Alle Menschen müssen sterben, BWV 643 [à Bálint András Varga]

2. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit: Sonatina, BWV 106 (Actus tragicus) [à Gyuri]

3. Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 687 – In memoriam Joannis Pilinszky [à Zoltán Kocsis]

Giorgio Colombo Taccani

KUBIN

Girolamo De Simone

Pilar

Alessio Manega:

Da “I Pianeti di Siderea”, n. 1 “Tok Mok”

Francesco Zago

Cloudscape

Bill Whitley

Meditazioni sulla Dharmachakra, I e II

Francesco Zago

Death by Water

Henry Purcell (trascr. e arr. F. Zago)

When I’m Laid in Earth

Alberto Ginastera (trascr. F. Zago)

Los Peones de Hacienda

Notizie brevi sul KUBIN

Nel 2016 Elena Talarico (pianoforte) e Francesco Zago (chitarra elettrica) fondano KUBIN, che ripropone musiche del Novecento «colto» affiancandole a riletture cameristiche del rock più evoluto. Il repertorio comprende brani di Giorgio Colombo Taccani, Erkki-Sven Tüür , Bill Whitley, Girolamo De Simone, Alessio Manega, Arvo Pärt, King Crimson, Tuxedomoon, Yūgen, Alberto Ginastera e altri ancora. Nel 2019 è uscito il cd The Other Side per l’etichetta Da Vinci Classics, dedicato a composizioni originali commissionate dal duo. Il nome del duo è ispirato al genio visionario dell’illustratore e scrittore austriaco Alfred Kubin.