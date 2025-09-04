Eclissi totale di Luna da Punta Campanella

- pubblicità -
Torna “Serate Stellari” a bordo della Scorfanella per un evento naturale spettacolare: l’ eclissi totale di Luna!
Domenica 7 settembre a bordo della motonave dell’Area Marina Protetta Punta Campanella sarà possibile vedere l’eclissi dal mare, con il professore Antonio Russo a fare da guida.
Una serata tra scienza, natura, astronomia nell’Amp Punta Campanella in uno scenario unico al mondo.
Partenze: 18,15 dal porto di Marina di Cassano e 18,55 da Marina della Lobra. Rientro dalle 22,30 alle 23 circa.
Prenotazione obbligatoria
info@puntacampanella.org
0818089877 ( dalle 9 alle 13).
