Eclissi Totale di Sole in Diretta Video insieme ad Astronomitaly

Astronomitaly ha organizzato una diretta video dell’eclissi totale di sole dell’8 aprile 2024 per vederla insieme al nostro Staff e con un collegamento diretto con il nostro inviato Leonardo, alle Cascate del Niagara.

La particolarità della nostra diretta video dell’eclissi di Sole 2024 sarà la possibilità di “vederla” in diretta video dallo spazio con una simulazione in diretta realizzata attraverso il nostro Viaggio nel Cosmo 3D, proprio come fossimo in orbita attorno alla Terra. Clicca sul link e segui le dirette!

DIRETTA FACEBOOK: https://fb.me/e/1UDaPTQFx

DIRETTA YOUTUBE: https://www.youtube.com/live/xtljiIzkODY?si=J2U3xk9Lk9oLaEaJ