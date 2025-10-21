Ecologia Spaziale, mercoledì 29 all’Osservatorio di Capodimonte

Ecologia spaziale: dalla Terra alla Luna a Marte

una serata dedicata alla divulgazione scientifica e alla riflessione sul futuro dell’ambiente terrestre e extraterrestre.

Protagonista dell’incontro sarà Patrizia Caraveo, astrofisica di fama internazionale e Presidente della Società Astronomica Italiana, che guiderà il pubblico in una conversazione sul concetto di ecologia applicato allo spazio, tra immagini suggestive, scenari futuri e responsabilità ambientali.

L’evento si svolgerà presso l’auditorium “Ernesto Capocci” dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, in salita Moiariello 16, Napoli.

Al termine della conferenza, il pubblico potrà partecipare a una sessione di osservazione del cielo guidati dagli astronomi dell’Osservatorio e dall’Unione Astrofili Napoletani.

Durante la serata sarà disponibile il volume Ecologia spaziale (Hoepli), curato da Patrizia Caraveo.

una recensione del volume

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Prenotazioni e dettagli:

L’iniziativa si inserisce nel programma di manifestazioni culturali dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, volto a promuovere il dialogo tra scienza, società e cultura.